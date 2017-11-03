Google исключил «повара» Путина из новостной раздачи 3 3.11.2017, 12:58

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Евгений Пригожин

Блокировка произошла на фоне расследования вмешательства России в американские выборы.

Российское интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, заявило, что новостной агрегатор Google News прекратил выдачу его новостей в поиске, а также удалил полный архив ранее опубликованных сообщений, передает «Би-би-си».

«Федеральное агентство новостей сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания <...> в поисковом сервисе новостей Google News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки», — говорится в заявлении.

В русской службе «Би-би-си» убедились, что в настоящее время в Google News действительно нет прямых ссылок на публикации РИА ФАН. Название издания упоминается только в сообщениях, процитированных другими средствами массовой информации.

Как заметили «Ведомости», в агрегаторе также не отображаются ссылки на другие СМИ, которые, как и РИА ФАН, упоминались в расследовании РБК о «фабрике медиа». Среди них такие ресурсы, как «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ» и «Политэксперт».

В «Фабрику медиа», по данным РБК, входят 16 интернет-порталов, связанных общим адресом регистрации, руководителем или общим уникальным идентификатором сервисов Google. Аудитория этих порталов в феврале 2017 года составляла 36 млн человек, из которых 11 млн приходилось на РИА ФАН.

В ФАН, которое позиционирует себя как «лидера по освещению конфликта» в Сирии, назвали случившееся «актом политической цензуры» и пообещали обратиться в суд и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).Русская служба Би-би-си убедилась, что в настоящее время в Google News нет прямых ссылок на публикации РИА ФАН. Название издания упоминается только в сообщениях, процитированных другими средствами массовой информации.

В расследовании РБК также отмечалось, что «фабрика медиа» может быть связана с «Агентством интернет-исследований» (IRA), также известным как «фабрика троллей». Возможным инвестором обеих «фабрик» СМИ называли структуры бизнесмена Евгения Пригожина. В прессе его также называли «поваром Путина».

О «фабрике троллей» стало известно в 2015 году. Бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, заявив, что работала в ней «троллем», то есть писала за деньги комментарии определенного содержания под постами в соцсетях.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» рассказала «Новая газета». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

«Блокировка» РИА ФАН произошла на фоне расследования вмешательства России в американские выборы, в рамках которого представители Google, Facebook и Twitter отвечают на вопросы конгрессменов. В США «фабрику троллей» не раз упоминали в связи с возможным вмешательством России в американские выборы президента. В конце октября Facebook, Twitter и Google заявили, что «Агентство интернет-исследований» разрабатывало контент для политической рекламы. РБК сообщило, что «фабрика троллей» потратила на обеспечение работы в США около 2,3 млн долларов, при этом большая часть денег (около 2 млн) ушла на зарплаты 90 сотрудникам.

Ранее Twitter запретил прокремлевским ресурсам RT и Sputnik распространять рекламные материалы.

МИД России Мария Захарова тогда назвала решение Twitter «агрессивным шагом», а сегодня пообещала ответные меры, назвав их «сюрпризом».

Между тем, решения зарубежных Интернет-гигантов стали реакцией на прошлогоднюю интервенцию РФ в американский электоральный процесс.