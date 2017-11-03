В Витебске сварили холодец в виде головы Ленина 25 3.11.2017, 13:18

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Автор инсталляции предупреждает: он невкусный, как плоды революции.

Для проекта «Время женщин» витебская художница Анастасия Ганчарова сварила холодец. Но предупредила: пробовать его не стоит. Невкусный - переперченный, жирный, желатина слишком много, да и кое-какие технически-стройматериальные примеси имеются. Кусок холодца в виде головы Владимира Ленина - это часть инсталляции под названием «12 ножей в спину революции», пишет kp.by.

- В год столетия революции к образу Ленина обращаются многие, ведь это ее символ, мем, - объясняет Анастасия выбор темы. - А почему из холодца? Это женский способ высказаться. Женщина-художник, несмотря на то, что она творческая личность, вынуждена много времени отдавать семье, быту. Пищевые продукты - это то, с чем работает любая женщина. Можно было, конечно, пирог испечь. Но для меня холодец с детства - символ верха обывательщины, полного растворения в быту.

700-граммовый Ленин-холодец сварен из свинины. Добавки традиционные - морковка, горошек, перец. Из нетрадиционных - несъедобные материалы формы, в которую заливали холодец. Для ее изготовления было немного времени, поэтому сделать так, чтобы Ленина можно было съесть, не удалось. И это очень символично, считает Анастасия.

- Революция ведь тоже задумывалась, как что-то «съедобное», светлое, а получились красный террор, голодомор, гражданская война…