«Мы больше суток провели в душном автобусе при +39 градусах» 12 3.11.2017, 13:09

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Белорусы съездили в Хорватию за €530 и пошли в суд.

В такую слякотную погоду многие белорусы с тоской вспоминают жару и летний отпуск. А вот гродненец Сергей Золотухин и его жена при напоминании о нем до сих пор вздрагивают. В июле пара отправилась на автобусе в Хорватию, но по дороге в салоне сломался кондиционер. По словам туристов, путь домой превратился в пекло. Между тем туркомпании не согласны с претензиями клиентов и видят ситуацию совсем в другом ключе, пишет onliner.by.

— Путевку мы покупали в гродненской фирме «Сейлтур» — это посредник минского туроператора «Белтурист» (компания «Садлер»), — объясняет Сергей. — Путевка на двоих стоила €530. Это 12-дневный автобусный тур с ночевкой в двух-трехзвездочных отелях и бунгало. В общем-то, неплохой вариант. Нам нужно было проехать почти 2000 километров. По дороге туда мы ехали через Будапешт, а на обратном пути заезжали в Краков.

«Для нас с женой это была настоящая пытка»

Супруги остались бы довольны, если бы по пути из Хорватии в автобусе не сломался кондиционер.

— Буквально через полчаса после выезда он перестал работать. Это был кошмар, — вспоминает мужчина. — В это время температура воздуха в хорватском городе Сплит днем была +35°C, ночью — на градус ниже. До Кракова (а это где-то 21 час в пути) мы ехали в душном салоне. Люди подходили поближе к водителям: там было прохладнее и можно было подышать воздухом. Уже в Кракове одной женщине стало плохо. К слову, погода там оказалась не лучше, чем в Хорватии: +34°C днем и +27°C вечером.

По словам Сергея, в Кракове водители пытались починить кондиционер, но неудачно. Группа продолжила ехать без него.

— В общей сложности мы больше суток проехали в автобусе без кондиционера. Для нас с женой это была настоящая пытка. Поэтому мы решили не ехать до Минска, а выйти в Бресте, — говорит Сергей.

Когда супруги вернулись домой, они решили написать претензию в адрес туркомпании. Они посчитали, что услуга оказана ненадлежащим образом, и попросили о «соразмерном уменьшении» ее стоимости.

— Мы предложили уменьшить стоимость тура на €150, то есть вернуть эти деньги нам, — объясняет мужчина. — В договоре четко указано, что автобус оборудован кондиционером.

«Неисправность не повлекла причинение вреда здоровью, жизни и имуществу туристов»

Денег гродненская турфирма не вернула. Более того, прислала объяснение: автобус выехал исправным.

«Как сообщил оператор «Белтурист», на обратном пути были отдельные сбои в работе системы охлаждения, автобус был доставлен на сервис (во время экскурсии по Кракову), однако полное устранение неполадок оказалось невозможным, — говорится в ответе. — Данный факт признается форс-мажором».

Компания ссылается на статью 372 Гражданского кодекса, согласно которой ответственность лица за ненадлежащее исполнение обязательств не наступает, «если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям гражданского оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства».

«В Кракове автобус доставили на сервис. Провели полный объем работ по устранению неисправности. Однако на пути в Беларусь также имелись сбои. При этом ООО «Яваштранстур» (перевозчик) и ЧТУП «Садлер» (туроператор «Белтурист») были приложены все усилия по устранению неполадок, — объясняет турфирма. — Кроме того, сопровождающим лицом были приняты все меры по минимизации неудобств для туристов. Выезд нового автобуса за туристами в Хорватию или Польшу мог вызвать задержку с возвратом туристов в Беларусь на 1—2 суток и более».

Туркомпания также считает, что описанная неисправность «не повлекла причинение вреда здоровью, жизни и имуществу туристов (подтвержденному документально учреждениями здравоохранения или другими документами)», и поэтому претензии Сергея Золотухина необоснованны. А значит, никакого уменьшения стоимости и возврата денег.

«В договоре нигде не указано, что автобус должен быть с кондиционером»

Туроператор «Белтурист» поддержал коллег, заявив, что автобус выехал исправным. А по поводу неработающего кондиционера там отметили, что «это техника, и с ней иногда происходят непредвиденные обстоятельства».

«Также просим учесть тот факт, что в договоре нигде не указано, что автобус должен быть с кондиционером. Подводя итог, считаю договорные обязательства исполненными надлежащим образом, в полном объеме», — гласит ответ компании.

Сергей не сдался. Он обратился в Гродненское общество защиты потребителей и подал иск в суд. На заседание представители ни туроператора, ни туркомпании не явились. И 31 августа суд Октябрьского района Гродно вынес решение в пользу Золотухина.

— Суд решил взыскать с турфирмы не только €150, которые просил я, но и 150 рублей денежной компенсации морального вреда. Всего я должен был получить 493 рубля, — говорит Сергей. — Ну и еще столько же штрафа государству, пошлина, около 150 рублей в пользу общества защиты прав потребителей.

Туркомпания: «Это потребительский экстремизм». Золотухин: «Никакой я не экстремист»

Узнав о решении суда, компания «Сейлтур» написала заявление об отмене заочного решения. По их словам, письмо с повесткой пришло на другой адрес и поэтому они не смогли явиться. Сейчас дело рассматривают заново.

В дополнение к иску компания заявила, что при возвращении в Беларусь переезды были только ночью, когда температура была ниже (от +17 до +21).

— Таким образом, температура окружающего воздуха намного ниже, чем указано истцом в исковом заявлении, — отметили в компании. — Работающий (с перебоями) кондиционер и естественная вентиляция автобуса при движении обеспечивали комфортную атмосферу при движении, что подтверждается отсутствием претензий иных туристов по данной программе тура. […] Удовлетворить все требования пассажиров при переезде невозможно, поскольку кому-то жарко — «включите кондиционер», кому-то холодно — «выключите кондиционер», у кого-то спина затекла, необходимо в туалет по нужде — требования об остановке и так далее.

Исполнитель не несет ответственности за несоответствие фактически предоставленных услуг субъективным ожиданиям и представлениям заказчика.

Компания также заявила, что действия истца — это «потребительский экстремизм», они «не связаны с защитой нарушенных прав, а являются желанием извлечь прибыль».

Сергей Золотухин на такие заявления только разводит руками.

— Никакой я не экстремист, — говорит он. — Думаю, суд разберется, кто прав, а кто нет.