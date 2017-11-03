Владимир Некляев: Сегодня только БНК занимается акциями протеста 7 3.11.2017, 13:42

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Владимир Некляев

В Беларуси ни дня не обходится без суда над активистами.

Некоторые острые вопросы nv-online.info задала самому Владимиру Некляеву - в эти дни он еще на свободе:

- Владимир Прокофьевич, как думаете, почему вам дали не штраф - пусть даже и самый большой, не предупреждение, а именно 10 суток?

- У меня сегодня ночью опять случился гипертонический криз. Как ни держи нервы в кулаке, но, когда видишь, с каким цинизмом выносятся такие приговоры, организм не выдерживает ...

Четыре экспертизы уважаемых организаций - ПЕН-центра, Белорусского союза писателей, Белорусской ассоциации журналистов, ответ самых известных правозащитных организаций! Все высказались, что в моих словах не было никакого призыва, но белорусский Фемида приняла другое решение, опровергая очевидное.

Нет никаких причин для того, чтобы посадить меня на 10 суток за то, чего я не делал и чего не говорил.

- Есть ли у вас ответ на вопрос, кто «заказал» Некляева?

- Я не буду называть конкретных имен и фамилий. Расскажу только случай, который произошел во время суда.

Почти на каждом моем суде бывает представитель КГБ. И у меня складывается впечатление, что именно этот сотрудник управляет всем судебным процессом, потому что, как я заметил, судья реагирует даже на его мимику. Такой человек был и на последнем процессе. И как только судья объявила приговор, он сразу вышел из зала, но вслед за ним пошел и один из моих товарищей, которому я посоветовал присмотреться к поведению cлужбиста. Представитель спецслужбы сделал кому-то короткий звонок и сказал: "приговор озвучен".

Я считаю, что это не случайность.

- Почему вас сразу из зала суда не увезли отбывать назначенное наказание?

- По закону я имею право обжаловать решение районного суда. В данном случае это, конечно, абсолютно бессмысленное дело, но возможность есть. Этим и объясняется то, что меня сразу не забрали. У меня есть десять дней на то, чтобы подать жалобу. Вот сейчас как раз думаю, стоит ли этим заниматься и тратить нервы.

- А вы говорили судье, что у вас часто случаются гипертонические кризы и каждый из них может быть, не дай Бог, последним?

- Она знает. Но это не имеет никакого значения. На прошлой суде я предоставил документ, свидетельствовавший о том, что я на самом деле болен и что в этот день и это время должен быть у врача, но судья не обратила на него никакого внимания, просто припрятала.

А что касается здоровья, то мне и сегодня предложили госпитализацию, но я отказался, потому что надо же решать вопросы с этим судом.

- Вас не впервые фактически ни за что бросают за решетку, в изоляцию, в нечеловеческие условия, где всячески унижают, не дают лекарства и отбирают даже карандаш. Складывается впечатление, что Некляева кто просто хочет извести с этого мира. Кому выгодно, чтобы вы, извините, склеили ласты?

- Да, если сопоставить все факты, то понимаешь, что все не случайно. Причем издеваются намеренно. В инструкции, которая содержит правила поведения в изоляции, черным по белому написано, на что имеет право заключенный. Среди прочего - право на часы, на бумагу, на адвоката, на юридическую помощь. А на самом деле ничего этого нет! И когда я прошу дать возможность мне писать, то слышу в ответ: "А вдруг вы возьмете и выколите себе глаз этой ручкой, а потом на нас свалите!" Вот и все разговоры. И им все равно, что со мной случится - инсульт или инфаркт. Они открытым текстом об этом говорят.

Я не любитель всяких конспирологических сюжетов, но если каждый раз тебя арестовывают так, будто хотят убить или будто задерживают крупного преступника - все это делается, чтобы создать невыносимую атмосферу, чтобы напрячь ...

Если ты в изоляции, а они создают атмосферу давления на семью - ты тоже переживаешь, что там и как.

Если привозят в тюрьму и не дают лекарств - ожидают, что с тобой будет.

Если у тебя гипертонический криз, они не вызывают "скорую помощь".

И это трижды повторилось уже! И теперь, по-видимому, так же будет. Так что это такое? Очевидно тенденция к тому, чтобы меня свести с белого света. Ведь это повторяется раз за разом.

- Но все равно не понимаю, кому выгодно, чтобы Некляев отдал Богу душу. Извините, конечно, за цинизм, но, как ни крути, минусов в этом больше, чем плюсов.

- Я давно живу на свете и хорошо знаю психологию людей. Возможно, во власти или силовых структурах, спецслужбах есть кто-то, кто хочет сделать быструю карьеру. И ничем не гнушается.

Конечно, если задаваться вопросом, выгодно ли это властям, то ответ не такой и простой ...

- Власти пока не ответили за громкие исчезновения Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского. Многие помнят и о странной смерти Геннадия Карпенко, который редко жаловался на здоровье ...

- Возможно, если меня доведут до края, кто-то и рассердится. Либо сделает вид, что рассердился. Но внутренне, может, и выдохнет ...

- Владимир Прокофьевич, а вас не обижает, что ваши коллеги-политики так слабо реагируют на то, что произошло? В суде не было видно руководителей всех политических партий, никто не инициировал пикеты у суда, не слышно голосов и четко очерченной позиции ваших бывших коллег из кампании "Говори правду!". Хотя по большому счету речь идет о жизни человека! Дефицит солидарности? Всем наплевать?

- Я не ребенок, чтобы обижаться, все понимаю. А почему так происходит - лучше у них самих спросить ...

Знаю, что в тот же день, когда меня судили, мои бывшие коллеги из "Говори правду!" Встречались с представителем Министерства обороны - говорили про дедовщину.

Думаю, все понимают, что был заказ на Некляева. И если будешь категорически протестовать, значит, ты протестуют против того, кто отдал приказ охотиться на Некляева. Это опасно.

На «Евронесте» я очень резко выступал, говорил о Статкевиче, о репрессиях - у нас же в последнее время ни дня без суда не обходится! Но мое выступление микшировалось другими выступающими - мол, прогресс преобладает. По сути, сегодня только Белорусский Национальный Конгресс занимается акциями протеста и борьбой с несправедливостью. Остальная оппозиция перешла в офисный режим, и в первую очередь моя бывшая кампания, имитирующую какой-то диалог с властью. В их стратегическая цель - как-то устроиться в эту власть, поэтому они не могут выступать против нее, защищая Владимира Некляева. Это не в их интересах.

Но я не сдаюсь. Власть меня давит, а моя задача - устоять.

- И выжить!

- Да, если Бог даст выжить, то будем стоять ...