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Николая Статкевича осудили еще на 10 суток

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  • 3.11.2017, 13:55
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Николай Статкевич

Приговор одному из лидеров БНК вынесла судья Татьяна Мотыль.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, который с 30 октября отбывает административный арест в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, получил новые 10 суток.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена политика Марина Адамович:

- «Жесточайшая либерализация» в действии… Николаю Статкевичу за «пикет» по поводу собственного освобождения 7.10 - 10 суток. Судья суда Московского района Минска Мотыль Татьяна.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, что Николай Статкевич был задержан вечером 30 октября. На следующий день выяснилось, что он осужден на 5 суток за проведение Акции предупреждения 8 сентября.


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