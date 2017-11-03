Mozilla начала использовать технологии «секретного» браузера Tor 5 3.11.2017, 13:50

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Теперь пользователей Firefox нельзя будет отследить без их разрешения.

Некоммерческая организация Mozilla Foundation исключит из браузера возможность отслеживания пользователей без использование cookies, имитируя работу безопасного браузера Tor, пишет The Next Web.

Создатели Firefox откажутся от функции canvas fingerpringintg, которая присутствует во всех «основных» браузерах и позволяет сайтам вычленять определенные данные пользователей без получения специального разрешения. При этом не используются традиционные cookies.

В Mozilla решили отодвинуть на второй план такие факторы, как доходы рекламодателей и возможность Facebook прогнозировать перспективность показов рекламы. Вместо этого они делают шаг навстречу пользователям и приближают анонимное пользование интернетом, отмечает Engadget. В ближайших обновлениях браузера появятся и инструменты для контроля тех данных, которые все же используются сайтами.

К слову, и сам браузер Tor в свое время создали на основе модифицированного кода Firefox.