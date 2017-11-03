Forbes: Почему биткоин стоит дороже $7 тысяч и что будет дальше 21 3.11.2017, 14:08

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Криптосообщество всего мира в очередной раз затаило дыхание.

Стоимость биткоина на цифровых торгах вчера достигла исторической отметки в $7300. Небывалая динамика заставляет задуматься о причинах такого резкого роста, а также о возможных последствиях для представителей криптобизнеса, пишет forbes.ru.

На сегодняшний день тому, что курс основного криптоактива, выросший за два года в 10 раз, продолжает бить рекорды роста буквально каждую неделю, мы обязаны следующим событиям и факторам.

Во-первых, из Чикаго прилетела горячая новость о том, что крупнейшая в мире фьючерсная биржа CME Group объявила о планах запуска криптовалютных деривативов до конца года. Решение вызвано очевидным повышением интереса клиентов биржи к бурно развивающемуся рынку. Фьючерсы на биткоины — это твердое и весьма однозначное свидетельство того, что биткоин покоряет традиционных инвесторов. На фоне этой новости и ожидания деривативов курс просто не мог не совершить очередной скачок.

Во-вторых, нельзя забывать про азиатских игроков, чьи движения неизбежно влияют на криптономику в целом и кривую курса в частности. После прошедшего недавно XIX съезда Компартии Китая появились слухи, что Поднебесная наконец откажется от биржевых ограничений и снимет запрет на торговлю криптовалютами в паре с юанем. Биржи OKex и Huobi Pro также пообещали запустить аналогичную торговлю. После запрета на ICO и явную демонстрацию контроля китайских властей в этой сфере подобные изменения в регулятивном секторе и подключение азиатских бирж стали спонсорами роста биткоина.