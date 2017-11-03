МИД Беларуси игнорирует ноты Украины об обстоятельствах задержания Гриба 2 3.11.2017, 14:12

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Украинский патриот был похищен ФСБ на территории Беларуси.

Посольство Украины в Минске 28 августа и 20 сентября направляло ноты в МИД Беларуси по поводу задержания российскими силовиками украинца Павла Гриба, пишет Гордон.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками украинца Павла Гриба. Об этом 2 ноября "Українським новинам" сообщили в МИД Украины.

Отмечается, что посольство Украины в Минске направляло ноты в МИД Беларуси 28 августа и 20 сентября.

"На сегодня МИД Украины не получил официального разъяснения по этому вопросу", – заявили в ведомстве.

24 августа 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.

Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России в Краснодарском крае о содержании Гриба в Краснодаре. Он находится в российском СИЗО по подозрению в терроризме.