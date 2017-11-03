Эксперт: Докторские людей с Гарвардским дипломом в Беларуси не признаются 17 3.11.2017, 14:20

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Почему ученая степень, полученная в зарубежном университете, становится козырем в других странах и непреодолимым барьером в Беларуси?

Об этом zautra.by рассказал эксперт Общественного Болонского комитета Андрей Лаврухин.

Белорусская система образования нацелена совсем не на то, чтобы инициировать модернизацию. Она сама следует за инерционной системой рынка труда, считает Лаврухин, который 17 лет преподавал в Европейском государственном университете в Вильнюсе, а после увольнения смог найти работу по специальности не в Беларуси, а в российском Санкт-Петербурге.

— Для меня рынок труда – это система образования, а система образования — это общество в миниатюре, — подчеркивает доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург).

Когда в 2014 году Андрей искал работу, то получил около пяти приглашений от коллег из белорусских государственных вузов.

— Но условия были такие: я не должен писать статьи и выступать в публичном пространстве с критикой системы образования, не должен афишировать, что раньше работал в ЕГУ, и обязан нострифицировать свою ученую степень, что в наших условиях означало защититься заново, — рассказывает эксперт. — Учитывая факт моей работы в ЕГУ, последнее было практически невозможно.

Это означало, что в Беларуси профессионал, не раз проходивший стажировки в вузах Германии, мог трудоустроиться на должность с очень низкой зарплатой и очень большими ограничениями на свободу слова.

— Когда же я получил предложение из Высшей школы экономики Санкт-Петербурга, наоборот, оказалось, что опыт работы в зарубежном вузе и стажировки в университетах Германии являются очень большим плюсом. То, что не позволило трудоустроиться в Беларуси, стало моим козырем там, — пояснил Андрей Лаврухин на круглом столе «Как эффективно использовать потенциал белорусов, которые получили зарубежное образование, для развития Беларуси», организованном некоммерческой организацией «Агенцтва «Тваё заўтра».

Кстати, те, кто имеет PhD (ученую степень доктора философии), получают не только символическое признание, но и финансовую поддержку: их зарплата минимум в полтора раза выше, чем у тех, кто этой степени не имеет.

— А в Беларуси я знаю примеры людей с Гарвардскими дипломами, которые не смогли нострифицировать здесь свои докторские! – говорит Андрей Лаврухин.

Белорусское академическое сообщество, по его словам, в высшей степени консервативно и не желает конкуренции.

— Как мы ищем рабочие места? В основном через знакомых, а не через вакансии. В сфере высшего образования это особенно очевидно. Никакого конкурса, кроме формального, нет, — утверждает Андрей Лаврухин. — Это создает очень консервативную систему координат, враждебную к любым «чужим».

Введение открытых конкурсов на замещение вакансий профессорско-преподавательского состава, по мнению Андрея Лаврухина, позволило бы соискателям с зарубежными дипломами попасть в заветную систему.