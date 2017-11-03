«СтопХам» в Минске: мужчина стал на пути водителя BMW, ехавшего по тротуару 17 3.11.2017, 14:42

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Принципиальный минчанин указал водителю, где его место.

Некоторые водители позволяют себе нарушать ПДД, к примеру, ехать по тротуару. Некоторых граждан это категорически не устраивает. И они готовы активно отстаивать свою позицию. Метод активистов российского проекта «СтопХам» использовал пешеход на улице Чернышевского в Минске, чтобы указать водителю BMW, где его место.

Оригинал видео прислал в редакцию оnliner.by читатель. Он рассказал, что 2 октября около 17:20 попал в небольшой затор на улице Чернышевского рядом с посольством Румынии.

— Один слишком спешащий водитель решил срезать путь через тротуар. И был близок к своей цели, но повстречал на пути принципиального гражданина, — рассказал автор видео.

=Молодой человек, судя по видео, не вел себя вызывающе, а просто стоял на тротуаре, препятствуя тем самым проезду автомобиля BMW. Позже подошла женщина, однако достоверно не известно, на чьей стороне она выступала.

— На видео, кстати, есть еще один водитель, который решил сэкономить время. А все другие были довольно вежливы: кто-то пропустил автомобиль передо мной, другой водитель впустил в очередь и меня. Проезд участка улицы Чернышевского от места, где было снято видео, до улицы К. Чорного у меня занял 2—3 минуты, так что смысла ездить по тротуарам не было, — добавил читатель.

Это, к слову, далеко не первый пример активного поведения минчан по отношению к тем водителям, которые занимают своими автомобилями пешеходные зоны. Летом сайт Charter97.org писал о велосипедисте, который в одиночку смог отстоять тротуар на проспекте Любимова.