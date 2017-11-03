Маленький нюанс, который не учли инициаторы уравнения гимназий и школ 4 3.11.2017, 14:51

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Почему нововведения не выровняют возможности учеников.

Минобразования попыталось успокоить родителей, торжественно заявив, что школы будут подтягивать под гимназии, а не наоборот. Мол, все в порядке: добавим вам в школы дополнительных факультативов для желающих и будете в шоколаде — такие же умные и престижные. Ну а гимназистам и вовсе красота: и название сохранят, и экзамены сдавать не надо, пишет «Салiдарнасць».

Казалось, ну просто счастье для всех. А тут еще и о родителях позаботились. Зачем, говорят, возить куда-то детей, если все можно получить рядом.

— И в школы, и в гимназии детей будут зачислять преимущественно по территориальному признаку, — заверили в Минобразования.

Впрочем, ключевое слово здесь «преимущественно». Дело в том, что зачислять детей по территориальному признаку и так было основным условием в учебных заведениях. Для того, чтобы твоего сына или дочь приняли в образовательное учреждение другого района нужны были «основательные аргументы». В чем они выражались, многие родители знают не понаслышке. Пытаясь устроить своих чад в более престижное заведение, те старались не скупиться на эти «аргументы», соревнуясь в суммах по спонсорской помощи, безотказности в поручениях руководства и прочих «прогибах».

Естественно, учеба в гимназии всегда считалась наиболее престижной. Однако, чтобы туда попасть, одного толстого кошелька родителей было недостаточно, к этому (чаще всего) стоило приложить еще и знания, подтвержденные экзаменационной комиссией.

Теперь же, когда у руководств гимназий после отмены экзаменов появится более широкой выбор потенциальных гимназистов, стоимость лотов за место под солнцем, думается, может возрасти в разы. Интересно, сильно ли это выровняет возможности учеников, о чем так печется наше коммунистическое начальство?

В результате в гимназиях окажутся не самые умные и трудолюбивые, а самые покладистые и платежеспособные. Вот такой маленький нюанс не учли инициаторы новых изменений. Или как раз учли?