Андрей Паук ищет защиты в ООН 2 3.11.2017, 15:01

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Активист и известный блогер подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Известный блогер и учитель биологии по образованию Андрей Паук из райцентра Октябрьский (Гомельская область) подал индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне мужчина доказывает абсурдность и неправомерность крупного штрафа, который ему дали за одиночный пикет на центральной площади райцентра, пишет gomelspring.org.

Напомним, 19 сентября судья суда Октябрьского района Владимир Василевский рассмотрел административный протокол, составленный милицией в отношении жителя райцентра Андрея Паука — создателя популярного сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха». Блогера суд наказал штрафом в 10 базовых величин за нарушение порядка проведения массового мероприятия (статья 23.34 КоАП).

«С женой растим двоих детей, выплачиваем кредит за квартиру, а до недавнего времени работала только она одна. Я работы себе по специальности найти не мог, в порыве отчаяния вышел с плакатом на площадь. Некоторые учителя улыбались, говорили, что оригинально, часть пугалась, а отдельные спрашивали: «Сколько заплатили?» Но поменяться со мной местами никто из них не захотел», - вспоминает приключения Паук.

Блогер считает, что его «акт отчаяния» все же принес плоды, так как через три дня после «одиночного пикета» ему предложили устроиться лесником, мотивировав тем, что в образовании мало платят, а в лесхозе будет достойная оплата труда. Сейчас он трудится в местном лесничестве.

Правозащитник Леонид Судаленко, помогающий отстаивать права на международном уровне отмечает дело Паука перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как имеет место преследование гражданина за мирное выражение мнения.

«Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, должно быть не только предусмотрено законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и в международных договорах. В деле Андрея Паука это требование не выполнено», - подчеркнул правовед.

В индивидуальной жалобе в КПЧ ООН кроме нарушения прав блогер просит рекомендовать правительству Беларуси привести национальный Закон о массовых мероприятиях и решение местных чиновников о массовых мероприятиях в Октябрьском районе в соответствие с международными обязательствами страны.