Кто приструнит Ким Чен Ына 1 3.11.2017, 15:09

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В течение трех поколений династия Кимов искусно манипулировала своими могущественными соседями.

Те, кто хотят покончить с ядерными угрозами, исходящими из Северной Кореи, часто говорят о том, что Китай является единственным игроком, который мог бы спасти мир, заставив Ким Чен Ына отступить от своих целей.

Пекин обеспечивает около 90% импорта в КНДР. Главным образом, это продовольствие и нефть. Поэтому главный аргумент звучит так: Китай мог бы значительно сократить ядерную угрозу, если бы включил «экономические рычаги».

Дональд Трамп написал в Twitter, что разочарован Китаем, который «не делает ничего с Северной Кореей», в то время как «может легко решить эту проблему».

Это не только мнение политиков. Многие ученые и аналитики в США, Южной Корее и Японии согласны с тем, что Китай обладает неким волшебным средством, которое может заставить Северную Корею прекратить свою ядерную программу. В основе этого мнения – предположение, что Китай и КНДР находятся в отношениях «покровитель-клиент».

Я изучила такого рода политические союзы, в частности, отношения между США и Южной Кореей, и выяснила, что независимо от того, насколько синхронизированы цели обеих стран по обеспечению национальной безопасности, более слабая сторона никогда не подчиняется более сильной.

Так насколько же велико влияние Китая на Северную Корею?

Отношения с Китаем и Россией

Отношения Северной Кореи с двумя своими основными соседями – Китаем и Россией – на протяжении многих десятилетий свидетельствуют о том, что политика сдерживания Пхеньяна дается нелегко. Давайте вспомним историю.

После начала корейской войны от полного разрушения силами ООН Северную Корею спасла лишь масштабная военная и экономическая помощь СССР и Китая. Уже после войны режим Кимов продолжал получать китайско-советскую поддержку, но КНДР редко упоминала об этом факте.

Более того, в конце 1950-х и 1960-х годах режим Кима вовсе выслал из своей страны всех советских и восточноевропейских студентов. В КНДР запретили газеты «Правда» и «Китайская народная газета», а также публично осудили «ревизионизм» Хрущева и «культурную революцию» Мао. Тем не менее, все это время Северная Корея буквально «доила» как Москву, так и Пекин, получая от них экономическую и техническую помощь. В течение трех поколений династия Кимов искусно манипулировала своими могущественными соседями.

В последние годы Китай и Россия стали незаменимыми в плане обеспечения сложной технической подготовки северокорейских элит. В одной их своих программ КНДР отбирает примерно 5000-6000 «кибер-воинов» для дальнейшего обучения «кибер-хакерству» в Китае и России. Но эксперты отмечают, что Пхеньян никогда не демонстрирует свою благодарность соседям и не считает себя их должником.

В сентябре 2016 года Пхеньян протестировал ракеты, в то самое время, когда Китай организовывал на своей территории встречу лидеров крупнейших стран мира. 3 сентября 2017 года, за день до крупного международного форума в Китае, Северная Корея взорвала самую мощную бомбу в своей истории. Многие аналитики отметили, что Пхеньян намеренно выбирал момент для проведения испытаний, чтобы поставить своего китайского благодетеля в неловкое положение перед Вашингтоном.

Неравное партнёрство

Молодой 33-летний Ким Чен Ын оказался более смелым и решительным в этом отношении, чем его династические предшественники. Уже примерно через год после того, как он начал руководить страной после смерти своего отца в 2011 году, Ким фактически вышвырнул из страны своего партнера по бизнесу. Речь идет о крупнейшей китайской горнодобывающей и металлургической компании Xiyang Group, которая потратила около $40 млн на разработку добычи железной руды на шахте Мусан. К слову, этот крупный проект был частью усилий Китая по содействию развитию экономики и инфраструктуры у своих бедных северокорейских соседей.

Но северокорейцы в одностороннем порядке аннулировали контракт с Xiyang и применили «жестокие методы» против сотрудников компании, просто отключив им воду и электричество. Спецслужбы Северной Корее посереди ночи пришли к китайским рабочим Xiyang и насильно депортировали их из страны.

Севернокорейцы хорошо научились оказывать давление на своих могущественных благодетелей, которые обеспечивают их жизненно важными ресурсами. Разумно было бы спросить – так почему эти сильные страны соглашаются на такие условия?

У Китая есть геополитические причины для того, чтобы сохранить Северную Корею в качестве буфера, таким образом предотвращая миграционный кризис со стороны КНДР. Пекин также хорошо понимает, что Пхеньян способен атаковать Китай, особенно если больше ничего не будет получать от своего единственного щедрого союзника.

Такой подрыв отношений между Китаем и Северной Кореей станет проигрышем и для США, которые больше не смогут выставлять Пекин «козлом отпущения» в этом кризисе. Но хуже всего то, что Вашингтон потеряет важного партнера, с помощью которого все еще можно хоть как-то управлять северокорейским ядерным кризисом.

Кэтрин Мун, nv.ua