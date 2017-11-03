Доллар установил максимум с начала года 5 3.11.2017, 15:18

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До психологической отметки в 2 рубля американской валюте осталось менее 20 копеек.

Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Белорусский рубль сдал к доллару и к евро, но немного укрепился к российскому рублю, передает «Еврорадио».

Биржевые торги зафиксировали следующие курсы:

Доллар США вырос на 0,32 копейки — до 1,9806 рубля.

Евро подорожал на 0,41 копейки — до 2,3068 рубля.

За 100 российских рублей 3 ноября дают на 1,23 копейки меньше — курс снизился до 3,3909 белорусского рубля за 100 российских рублей.

При этом доллар обновил годовой максимум. До психологической отметки в 2 рубля американской валюте осталось менее 20 копеек.

До 3 ноября доллар в этом году стоил дороже всего 12 июля. За него давали 1,9794 белорусского рубля.

А абсолютный максимум доллар установил полтора года назад, 11 февраля 2016 года. Тогда он стоил 22 069 белорусских рублей, или 2,2069 с учетом деноминации. До этой цифры еще далеко.