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«Лукашенко, наведи порядок в ЖКХ!»

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  • 3.11.2017, 15:25
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История одной ямы, четырех судов и трех дураков.

Гомельские видеоблогеры из проекта «Роторная жатка» сняли ролик о состоянии дорог в городе. Ролик, по словам самих блогеров, получился не только о дорогах, но затронул тему «дураков». На каких именно «дураков» намекнули своим видеороликом блогеры - не пояснялось. Итак, история одной ямы, четырех судов и трех дураков.

Кстати, проблема затронутая гомельскими блогерами актуальна не только для их родного города. Как ранее сообщалось на сайте Сharter97.org, жители Лунинца возмущенны состоянием дорог в городе. Людей волнует один вопрос: куда девается дорожный сбор:

- Мы платим деньги, а ездим по г**ну, - не сдерживая эмоций, - заявила рассерженная автолюбительница из Лунинца.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


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