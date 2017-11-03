«Лукашенко, наведи порядок в ЖКХ!»6
- 3.11.2017, 15:25
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История одной ямы, четырех судов и трех дураков.
Гомельские видеоблогеры из проекта «Роторная жатка» сняли ролик о состоянии дорог в городе. Ролик, по словам самих блогеров, получился не только о дорогах, но затронул тему «дураков». На каких именно «дураков» намекнули своим видеороликом блогеры - не пояснялось. Итак, история одной ямы, четырех судов и трех дураков.
Кстати, проблема затронутая гомельскими блогерами актуальна не только для их родного города. Как ранее сообщалось на сайте Сharter97.org, жители Лунинца возмущенны состоянием дорог в городе. Людей волнует один вопрос: куда девается дорожный сбор:
- Мы платим деньги, а ездим по г**ну, - не сдерживая эмоций, - заявила рассерженная автолюбительница из Лунинца.