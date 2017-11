Денис Казакевич: Свободу Николаю Статкевичу! 3.11.2017, 15:46

Нужно информировать западных политиков об демонстративном беззаконии в Беларуси.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

- Кафкианские реалии в Беларуси: лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич сегодня был осужден на 10 суток за интервью, которое он дал у стен изолятора временного содержания после своего предыдущего ареста.

Судья суда Московского района города Минска Мотыль Татьяна посчитала, что интервью является несанкционированным пикетом, заслуживающим административного ареста. Дополнительная деталь: Николай Статкевич на данный момент уже сидит на сутках за организацию мирной акции протеста 8 сентября.

Призываю вас писать об этом демонстративном беззаконии западным политикам, которые имеют отношение к Беларуси и/или обладают значительным влиянием. Вот образцы твитов:

@JHahnEU Detained opposition leader Mikola #Statkevich got 10 extra days of arrest for an old interview #Belarus

@JosephDaul Detained opposition leader Mikola #Statkevich got 10 extra days of arrest for an old interview #Belarus

@BZdrojewski Detained opposition leader Mikola #Statkevich got 10 extra days of arrest for an old interview #Belarus

@RepChrisSmith Detained opposition leader Mikola #Statkevich got 10 extra days of arrest for an old interview #Belarus

PS.

Йоханесс Хан (@JHahnEU) -- еврокомиссар, который 27 октября встречался с премьер-министром Беларуси; Джозеф Доль (@JosephDaul) -- председатель Европейской Народной партии, пообещал ввести санкции, «если репрессии будут продолжены»; Богдан Здроевский (@BZdrojewski) -- глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, утверждает, что «постоянно мониторит ситуацию», сказал, что «возможны санкции», если «преследования возрастут»; американский сенатор Крис Смит (@RepChrisSmith) -- автор акта о демократии в Беларуси.