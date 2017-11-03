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Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

  • 3.11.2017, 15:54
ТАТЬЯНА ФЕЛЬГЕНГАУЭР

Российская журналистка восстановилась после операции.

Ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы 2 ноября. 23 октября в офис радиостанции проник гражданин Израиля Борис Гриц и ударил журналистку ножом в область шеи, пишет "Гордон".

Российскую журналистку, ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы. Об этом "РИА Новости" сообщили в справочной службе больницы скорой помощи имени Склифосовского.

Собеседник агентства уточнил, что Фельгенгауэр выписали 2 ноября. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил эту информацию на своем канале в Telegram.

23 октября в офис радиостанции "Эхо Москвы" проник гражданин Израиля Борис Гриц и ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи. Нападавшего задержал охранник радиостанции и передал его правоохранительным органам.

Радиоведущую прооперировали.

Гриц заявил, что журналистка несколько лет "сексуально домогалась" его с помощью телепатии.


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