Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы 3.11.2017, 15:54

ТАТЬЯНА ФЕЛЬГЕНГАУЭР

Российская журналистка восстановилась после операции.

Ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы 2 ноября. 23 октября в офис радиостанции проник гражданин Израиля Борис Гриц и ударил журналистку ножом в область шеи, пишет "Гордон".

Российскую журналистку, ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы. Об этом "РИА Новости" сообщили в справочной службе больницы скорой помощи имени Склифосовского.

Собеседник агентства уточнил, что Фельгенгауэр выписали 2 ноября. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил эту информацию на своем канале в Telegram.

23 октября в офис радиостанции "Эхо Москвы" проник гражданин Израиля Борис Гриц и ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи. Нападавшего задержал охранник радиостанции и передал его правоохранительным органам.

Радиоведущую прооперировали.

Гриц заявил, что журналистка несколько лет "сексуально домогалась" его с помощью телепатии.