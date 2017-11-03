Как подготовить автомобиль к зимнему сезону 3.11.2017, 16:04

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Подготовка авто к наступлению холодов является залогом благополучной эксплуатации зимой.

Зима – довольно сложное время для автомобиля. Ведь именно в этот период у машины проявляются все слабые места. Чтобы зимой не столкнуться с непредвиденными проблемами и дополнительными расходами, нужно серьезно подойти к подготовке своего авто. Ведь именно его подготовка к наступлению холодов является залогом благополучной эксплуатации зимой, пишет intex-press.by.

Готовить машину к холодному сезону лучше заранее, не дожидаясь глубокой осени, первых заморозков и снегопадов. В идеальном случае в межсезонье необходимо провести диагностику, обязательно проверить состояние аккумуляторной батареи и, конечно же, позаботиться о зимнем комплекте шин.

Существует множество рекомендаций относительно того, как продлить работу аккумулятора. Но стоит понимать, что аккумуляторная батарея — не вечный элемент и средний срок ее службы составляет 3–5 лет.

На продолжительность жизни батареи, во-первых, влияет исправность электрооборудования автомобиля.

Во-вторых: условия эксплуатации. Короткие поездки (городской цикл) значительно сокращают ресурс аккумулятора. Батарея просто не успевает восполнить потери при запуске. Поэтому особенно в холодный период необходимо периодически делать профилактический заряд АКБ малыми токами.

В-третьих: необходимо обязательно проверять плотность в аккумуляторной батарее и при необходимости доводить ее до 1.27-1.29 г/см3. Следует помнить, что требуемая плотность достигается только подзарядкой. Никаких доливок электролита!

В-четвертых: обязательно проверяйте работу генератора! Напряжение на выводах АКБ на работающем двигателе должно быть равно 13,9–14,6 В.

Работы по проверке аккумуляторной батареи вполне доступны водителям и для самостоятельного выполнения. Но, если у вас все-таки нет возможности провести диагностику, вы можете обратиться в нашу организацию. Опытные сотрудники бесплатно проверят состояние вашего аккумулятора и, если он неисправен, помогут вам подобрать новый.

Выбирая новый аккумулятор, мы советуем обратить внимание на те марки, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя в условиях белорусской зимы, и вам не придется жалеть о потраченных деньгах.