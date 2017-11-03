Апелляционный суд отменил приговор по делу о гибели младенца при домашних родах в Витебске 1 3.11.2017, 16:12

1,029

Ольга Степанова

Фото: Игорь Матвеев

Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Витебский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о смерти ребенка после домашних родов. Коллегия отменила приговор по уголовному делу в отношении 31-летней Ольги Степановой, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Суд проходил в закрытом режиме без присутствия обвиняемой, пишет tut.by.

Сегодня, 3 ноября, коллегия Витебского областного суда под председательством Сергея Бондарева отменила приговор суда Железнодорожного района Витебска от 7 сентября. Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ольга Степанова остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, 7 сентября суд Железнодорожного района признал виновной жительницу Санкт-Петербурга, которая родила дочь в квартире своей матери в Витебске. Девочка вскоре умерла в больнице — задохнулась в околоплодных водах.

Суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В срок отбытия наказания зачли 4 месяца содержания под стражей (с 6 мая по 7 сентября) из расчета один день к одному дню. Но меру пресечения изменили на подписку о невыезде, поэтому Ольгу освободили в зале суда.

По официальной версии, вечером 17 февраля 2017 года Ольга в квартире матери на улице Мясникова родила девочку. Следствие утверждает, что женщина отказалась от применения медикаментов и проведения ряда важных исследований, а также от госпитализации. При этом в женской консультации № 5 областного роддома, где Ольга наблюдалась, ее предупредили, что при домашних родах высока вероятность потери ребенка.

Увидев, что на свет появился ребенок, который не кричит и имеет синюшный цвет, Ольга попросила мать вызвать скорую. Новорожденную и роженицу доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Здесь в 21.40 зафиксировали смерть ребенка.

Судмедэксперты установили, что ребенок появился на свет здоровым. Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у женщины ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики. По мнению экспертов и следствия, она могла сознавать опасность своих действий.

С начала мая молодая женщина находилась в витебском СИЗО-2. По мнению следствия, находясь на свободе, Ольга могла скрыться от «органа, ведущего уголовный процесс, и суда».

Тело новорожденной семье выдали после экспертиз через 2,5 месяца — 5 мая. На следующий день состоялись похороны малышки. И в этот же день ее мать арестовали.

Потерянный ребенок был в молодой семье вторым. До этого у Ольги и ее мужа Олега, российского бизнесмена, также родилась дочь, сейчас ей 2 года. Она появилась на свет во время домашних родов, которые принимал Олег. Супруги вдвоем посещали в Санкт-Петербурге специальные курсы по вынашиванию здорового ребенка и домашним родам.

На глобальной платформе для онлайн-петиций Change.org в Беларуси петиция в защиту Ольги Степановой собрала более 100 тысяч подписей.