Гродненский активист: Власти в очередной раз показали свою трусость 3.11.2017, 16:31

Фото: racyja.com

Жителям Гродно запретили проведение в разрешенном властями месте акции против дедовщины.

Акция против дедовщины планировалась 9 ноября в Коложском парка. Об ответе городских властей «Радыё Рацыі» рассказал заявитель акции, активист независимого профсоюза Игорь Банцер:

- Гродненские власти в очередной раз показали свою трусость и не захотели услышать мнения народа. Тем более, что на это мероприятие мы планировали пригласить и представителей Министерства обороны, Комитета солдатских матерей и всех заинтересованных организаций, чтобы они высказали свою позицию относительно ситуации, которая складывается в армии у нас, в Гродно. Гродненскому исполкома абсолютно наплевать на те события, которые вызывают резонанс в общественной жизни нашей страны. В очередной раз мы получили формальную отписку и запрет на проведение данного мероприятия.

Власти Гродно предложили заявителям обратиться для опротестования решения в суд, однако активисты считают обращение в суд нецелесообразным. Проведение массовых акций в Гродно запрещается городскими властями более 10 лет.