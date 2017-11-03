Путинская фальшивка Николай Травкин

3.11.2017, 16:46

Не надо напрасно тужиться, господа в Кремле.

Бывает с человеком ситуация, что вроде бы пока и необходимость не подоспела, не приспичило еще, как говорят, но дальше график такой насыщенный и высочайшим начальником утвержденный, что отвлечься на это дело не удастся.

Вот бедолага садится в позу орла и тужится, пыжится, а результат ноль! Испарина по темечку, ноги неметь начинают — и ничего! В конце концов что-то получилось, выдохнул с облегчением, приподнялся, посмотрел и плюнул!

Надо же было время терять и себя изводить из-за такой мелочи. Все само собой и естественным образом произошло бы, дай бог, к следующему дню…

Вот такая же штука у нас с Днем народного единства 4 ноября.

Начальники хорохорятся, гулянья устраивают, в народ идут, своими прикидываются. Музыка повсюду, Надежда Бабкина поёт и пляшет сразу на 4-ех тв-экранах, игрища старорусские, кавказские, северные народы на оленях! И фейверки, фейверки повсюду!

В руках умелого оператора картинка без слов говорит — до чего же народ у нас дружен, един и сплочён вокруг сами понимаете кого! И в местных мэрах, да губернаторах души тоже не чает!

КПСС 70 лет потратила, создавая новую социальную общность — «советских людей» — и не смогла, а Владимир Путин за 17 лет создал единую народность — р о с с и я н е.

Как же нам с ним повезло! Ты только не уходи!! Никогда!!!…

Но каждый участник этого действа умом понимает, что всё это фальшак, показушность и не настоящее. Как раньше называли пьянка, да и только.

Для вызревания подлинного народного единства нужно время и общие усилия по обустройству собственной жизни. И когда люди увидят, что вокруг становится с каждым годом всё лучше и лучше, да свяжут это со своим трудом, вот тогда праздновать будут от души, а не по разнарядке.

А сейчас какое народное единство, если на билет с одного конца России до другого среднестатистическому россиянину надо копить 5 лет?

Какое народное единство, если работяга или бюджетник врач-учитель за всю свою жизнь не заработают того, что друзья президента сидя на госкорпорациях получают за месяц.

О каком народном единстве можно говорить, когда крупнейшие госкомпании, госбанки и пр. уже в открытую и не стесняясь передаются детям окружения В.Путина…

Так что не надо напрасно тужиться, господа в Кремле и мэрии. Сбавьте бравурность в части

патриотизма. Время еще не подошло, покиньте позу орла.

Ну, а сотни миллионов можно оперативно развернуть хотя бы на уникальные операции детям.

Николай Травкин, «Фейсбук»