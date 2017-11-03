Пинчанин пришел отметиться в милицию, а вышел побитый и через три дня 18 3.11.2017, 17:10

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Фото: svaboda.org

Милиционеры требовали от жителя Пинска признаться в преступлении, которого он не совершал.

Житель Пинска Эльхан Шепелевич должен раз в неделю отмечаться в милиции, так как находится под надзором за административные правонарушения. 5 октября пинчанин пришел в ГОВД по улице Кирова, а вышел оттуда только через три дня. Милиционеры не только арестовали Эльхана, но и жестоко его избили, передает «Радыё Свабода».

Эльхан только сейчас решился рассказать об этом, так как сотрудники МВД требовали, чтобы он не жаловался на их действия.

Будынак пінскага ГАУС

Избиение и задержание стало результатом того, говорит Эльхан, что в участке от него потребовали признаться в преступлении. Когда пинчанин отказался подписывать признание, то «разговор» с ним продолжился в автозаке.

Сьляды ад кайданкоў

«Хотели на меня «повесить» нераскрытое преступление согласно 147 статьи, нанесение тяжких телесных повреждений, если не ошибаюсь. Я категорически отказался подписывать какие-то бумаги. В результате двое сотрудников ППС вывели меня из милицейского участка, завели в автозак, где начали избивать. Я полагаю, что специально меня вывели из здания, так как там везде стоят камеры, а вот в автозаке никто и ничто им не мешало пытать, - говорит Шепелевич. - После избиения в автозаке милиционеры продолжили издевательства. Меня отвезли на «восточный» участок в Пинске, нацепили наручники, сжимали их до максимума. При этом от меня требовали, чтобы признался в преступлении, которого не совершал. В результате из милиции я вышел с шишкми и сильно побитым. И вышел только через три дня, так как после избиения меня бросили в изолятор».

Родным Эльхана о задержании и аресте никто не сообщил. Уже позже правозащитники узнали, что после задержания пинчанина осудили на три дня ареста и три базовые величины штрафа за административное правонарушение. Причем согласно которой статьи, Эльхан не знает, потому что протокола ему не показали, а озвучили только решение о наказании.

События продолжились 16 октября. В тот день Эльхан в очередной раз пришел отметиться в ГОВД. Когда он вернулся домой, к нему снова приехали милиционеры, задержали и поместили его в СИЗО.

Эльхан говорит, что причиной задержания стало некое правонарушение еще с лета:

«Милиционеры вдруг выяснили, что 21 июня я якобы переходил улицу не через пешеходный переход. Но это административное дело где-то «потерялось». А вот теперь документы нашлись. Поэтому было принято решение задержать меня сейчас. За решеткой я провел целых пять дней».

Так же как и во время предварительного заключения, ни родным, ни правозащитникам не дали ознакомиться с протоколом и не объяснили обстоятельств дела.

Правозащитник из Пинска Руслан Гусейнов говорит, что часто люди боятся озвучивать факты пыток со стороны милиционеров. Основание для задержания и даже арестов - отсутствие фликера или нецензурная брань.

«Еще после первого задержания Эльхана Шепелевича мы вместе с ним обратились в суд с просьбой предоставить материалы дела. Но судья во время встречи категорически отказался дать протокол и постановление суда для ознакомления. Нам было сказано, что мы можем письменно обратиться в суд и ждать ответа. Но до сих пор никакого ответа так и не получили», - говорит Гусейнов.

Милиция: «Такой случай не зарегистрирован»

Заместитель начальника Пинского городского отдела милиции Александр Антонович сказал журналистам, что такой случай не зарегистрирован.

«А он куда-то обращался или только на радио позвонил? Пусть обратится, тогда будем проводить проверку. Я пока ничего не могу объяснить. На самом деле у нас такого не зарегистрировано».