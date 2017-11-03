Хотелки и догонялки белорусских чиновников 1 Александр Обухович

3.11.2017, 16:59

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Экономически обоснованные решения в Беларуси - большая редкость, а ошибки и провалы - обыденность.

Немного напрягает, что у нас - сколько экономистов, столько и мнений о том, как стране из кризиса выходить. Академики, доктора и кандидаты наук, у всех - научное обоснование. И разные выводы из одних и тех же фактов. Что, что-то не так с наукой?

Да нет, с наукой все в порядке. Вопрос в том, что аппарат современной экономики оказался абсолютно не приспособлен к описанию складывающейся в XXI в. реальности.

Экономика была всегда. С тех пор как произошло разделение труда. И рыночной она тоже всегда была. И во времена фараонов, и до них, и после них. И при феодализме, и при социализме. Всегда ее -движение определялось статистически определенным воздействием множества субъектов хозяйствования, воздействие каждого на всю экономику предполагалось малым. Практически вся теория рыночной экономики в мире основывалась на этом допущении.

Однако уже к 60-м гг. ХХ в. в мировой экономике стало не совсем так. За счет формирования на отдельных рынках (в терминологии Дж. К. Гэлбрайта - на зрелых рынках) олигополии ТНК. Которые стали определять для своих рынков и цены, и объемы продаж. Внеся, таким образом, в сумятицу мирового рынка необходимый для его устойчивости элемент планирования. Но при этом существенно исказив действие рыночных сил.

После череды кризисов рубежа веков (1973, 1980, 1997-98, 2003), пытаясь избежать кризиса перепроизводства, ведущие страны через масштабную эмиссию и разного рода протекционистские меры вмешались в ход экономических процессов. Особенно с началом в 2008г. нынешнего кризиса. Масштаб вмешательства таков, что и речи не может идти о том, чтобы считать его малым. А тут еще и Китай вырос.

Короче говоря, ТНК, ведущие государства и Китай в условиях глобализации совместными усилиями «добились» того, что мировая экономика из мирной статистической системы, которую худо-бедно научились просчитывать, превратилась в сложную динамическую систему, где аппарат классической теории оказался непригоден. И поведение которой мало предсказуемо.

Например, ни из каких расчетов не следует возможность колебания биржевых цен в разы. Классическая иллюстрация для таких систем - пример Лоренца, что «взмах крыла бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе».

В этих условиях господа экономисты стали -выстраивать свои модельки на некоторых допущениях. Большая часть которых лишена всяких оснований.

Так, США, по формулировке сотрудника Дж.Буша-младшего, убеждены, что у них хватит ресурсов сформировать реальность в мировой экономике удобным для себя образом. А остальной мир - пусть подстраивается как может. С выходом на авансцену Китая шансов на такое решение мировых проблем все меньше.

Наши экономисты-государственники совкового толка убеждены, что нужно государству влить денег в имеющиеся предприятия, а сбыт как-нибудь да наладится. Не получается и не получится - не будет у государства при таком подходе денег.

Либералы убеждены, что государству нужно устраниться от экономики, и «невидимая рука рынка» сама все исправит и настроит. Отжившее - погибнет, новое - расцветет. Только ведь погибнуть может в твоей стране, а расцвести - в соседней, или даже в Китае. Как тогда людям жить?

На макроуровне для нашей небольшой страны, видимо, нет оснований для формирования долго- и среднесрочного прогнозов: мы слишком зависим от внешних условий, спрогнозировать развитие которых невозможно.

Более целесообразно сегодня сосредоточиться на массе текущих проблем, которые нам необходимо решать при любых внешних условиях. Хотя бы в рамках «догоняющего развития».

Во-первых, привести структуру экономики в соответствие с требованиями современных техники и технологий. Завершить переход к Industry 3.0. А это - структурные реформы, о необходимости которых эксперты твердят уже давно.

Во-вторых, преобразовать госпредприятия в бизнесы с участием госкапитала.

Что является очень непростым делом. Но в сегодняшних условиях бизнес без слияний, поглощений, перетоков капитала, формирования совместных производств функционировать просто не может. И все это - не «политические», а нормальные хозяйственные решения. У нас их делают политическими только полная неопределенность в реальной стоимости госкапитала, подвергаемого коррупционным атакам.

В-третьих, определиться со страновой стратегией. Становится очевидным, что в секторе крупносерийного и массового производства нам на мировых рынках конкуренцию с Китаем, Кореей, западными ТНК не выдержать: требуется совсем другой уровень капитала и технической оснащенности производств. На мировых рынках пока почти уверенно себя чувствуют лишь МТЗ и БелАЗ. Мало. Нужна разработка и промышленная политика сродни той, которой руководствовался Пак Чжон Хи. Нужен запуск в производство новых продуктов, вся возможная господдержка.

Схематично для запуска нового бизнеса нужна согласованная работа трех специалистов: маркетолога, определяющего наличие ниши на рынке для определенного продукта, перспективы ее существования в ближайшие 5-10 лет, лимит цен, объем затрат на продвижение продукта; технолога, способного организовать производство в нужном объеме на техническом уровне не хуже, чем у конкурентов, и определяющего объем необходимых инвестиций в производство; экономиста, способного свести все затраты в бизнес-план, проверить их целесообразность и оценить риски.

В Беларуси при подготовке нового экспортного продукта (а стране в первую очередь нужен экспорт) у экономиста нет информации для выполнения своей работы. Ни от маркетолога, ни от технолога. А ошибки здесь чреваты.

Классическим примером недооценки затрат на продвижение товара является ё-мобиль: при прекрасных технических решениях, обилии средств на подготовку производства затраты на продвижение оказались неподъемны. А уж примеров провала проекта вследствие экономии на качественной подготовке производства и в Беларуси достаточно.

Резюмируя, можем констатировать, что в Беларуси ни на макроуровне, на уровне страны, ни на микроуровне, на уровне предприятий, экономисты не имеют информации для подготовки экономически обоснованных решений. На уровне страны их заменяет «политическая целесообразность» и просто «хотелки» власти либо некие допущения, ничем не обоснованные. На уровне предприятий - предположения и желание максимально загрузить имеющиеся, пусть и устаревшие, мощности и наличный персонал.

Как результат: и на уровне правительства, и на уровне предприятий экономически обоснованные решения - большая редкость, а ошибки и провалы - обыденность.

Александр Обухович, «БелГазета»