В длинные выходные будет тепло 2 3.11.2017, 17:20

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В предстоящие выходные в Беларуси ожидается по-осеннему теплая погода.

Но без дождей и тумана не обойдется. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

4 ноября, в субботу, во влажной воздушной массе, поступающей с юго-запада Европы, в отдельных районах Беларуси не обойдется без небольших дождей. Местами ожидается туман. Минимальная температура воздуха по республике ночью 0…+6 °С, максимальная температура днем составит +5…11 °С. В Минске без существенных осадков, температура ночью +2…4 °С, максимальная днем +7…9 °С.

В воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, лишь 5 ноября ночью и утром по востоку страны возможны небольшие дожди. В отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5 °С, максимальная днем +6…12 °С. В Минске без существенных осадков, температура ночью +2…4 °С, максимальная днем +7…9 °С.

7 ноября, во вторник, под влиянием малоактивного фронта в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие дожди, местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, максимальная днем +4…10 °С.

В среду, 8 ноября, преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, по юго-западу до +6 °С; максимальная днем +3…9 °С.