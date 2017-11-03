Белорусы смогут платить смартфоном или часами 7 3.11.2017, 17:33

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Платежным сервисом можно будет воспользоваться уже с 15 ноября.

Платежный сервис Samsung Pay, который позволяет платить смартфоном или часами, запустится в Беларуси 15 ноября. Эту информацию tut.by подтвердили два источника в банковской сфере.

Samsung Pay — это мобильный платежный сервис с использованием мобильных устройств компании Samsung. Принимается к оплате везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Раньше расплачиваться с помощью гаджетов Samsung в Беларуси можно было только с использованием российских карт. Сейчас к системе подключатся белорусские банки. Планируется, что на момент запуска Samsung Pay будет работать с картами MasterCard трех белорусских банков. В будущем количество банков планируют увеличить и добавить карты Visa.

Новая технология будет работать в Беларуси с рядом смартфонов семейства Galaxy, а также с часами Gear. В один смартфон можно будет внести до 10 разных платежных карт.

В Samsung Pay используются сразу две технологии — NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission). Первая позволяет считывать данные, находясь от передатчика на расстоянии нескольких сантиметров, но работает не во всех терминалах. Вторая технология — MST — позволяет расплачиваться в любых терминалах, которые работают с магнитной полосой пластиковой карты, это 100% всех терминалов в Беларуси и 90% по всему миру.

Никакой комиссии при таких платежах Samsung брать не будет. Плата за регистрацию или ежемесячные платежи за услугу тоже не предусмотрены.