Лукашенко стремится «замазать» европейских политиков 7 3.11.2017, 17:56

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Санкции против режима должны вернуться.

Об этом сайту Charter97.org, комментируя политические репрессии в Беларуси, заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Сегодня стало известно, что одному из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаю Статкевичу к уже имеющимся пяти суткам административного ареста добавили еще 10. Как вы это прокомментируете?

- Это, конечно же, признание политического веса Николая Статкевича и его роли, которую он сегодня играет в белорусской оппозиции и белорусском сопротивлении.

Потому что БНК сегодня действительно является единственной силой, которая реально продолжает борьбу.

Недавно я смотрел по каналу «Белсат» дискуссию, в которой принимали участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и Александр Милинкевич. И если Наталья Радина в этой дискуссии четко говорила, что против белорусского режима надо продолжать санкции и ни в коем случае не приглашать Лукашенко на саммит Восточного партнерства в Брюссель, то Милинкевич настаивал на том, что белорусский диктатор должен обязательно быть в Брюсселе и это якобы «укрепит» независимость.

Дискуссия заключалась в том, что Наталья Радина говорила о том, что одно это приглашение в Брюссель обязательно приведет к новому витку репрессий в Беларуси. Так и получилось.

Диктатор хочет «замазать» своими действиями тех европейских политиков и чиновников, которые пытаются заигрывать с белорусским режимом. И накануне саммита начался этот беспредел в отношении лидеров оппозиции – таких как Николай Статкевич, Владимир Некляев, Евгений Афнагель – и других активистов БНК. Это как раз свидетельствует о стремлении режима «замазать» европейских политиков, сделав их соучастниками своих преступлений.

- Как вы отметили, репрессии коснулись не только Николая Статкевича, но и многих лидеров и активистов, принимавших участие в недавних мирных акциях протеста. Какой ответ на это со стороны мирового сообщества на это был бы наиболее четким и правильным?

- Возвращение санкций против белорусского режима. Надо понимать психологию Лукашенко. Это, как минимум, серийный преступник – человек, который подозревается в убийстве своих политических оппонентов.

Как мы знаем, серийные преступники не могут остановится. Они будут продолжать совершать свои действия. Рано или поздно Запад это поймет. Только твердость с такими существами может ограничить их психопатические инстинкты.