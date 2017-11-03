Видеохит: Мастеру кунг-фу разбил 302 грецких ореха голыми руками 4 3.11.2017, 17:54

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Для этого жителю Китая понадобилось меньше минуты.

Ли Вейцзюнь, мастер кунг-фу из города Фошань (провинция Гуандун, Китай), претендует на мировой рекорд благодаря своему потрясающему достижению, пишет 120.su.

Мужчине удалось за 55 секунд разбить 302 грецких ореха, причём голыми руками. Неделями ранее некий житель Индии тоже претендовал на подобный рекорд, но ему удалось разбить лишь 212 орехов за то же время.

В настоящее время Ли ждёт заключения от официальных представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы стать признанным рекордсменом.