Выбрали птицу — символ 2018 года в Беларуси 2 3.11.2017, 18:21

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Планируют выпуск монет и марок с изображением этой птицы.

Птица яркая, заметная. Не зря англичане прозвали ее Goldfinch– золотой вьюрок. Излюбленные места гнездования черноголового щегла – городские зеленые насаждения, сады, лесные опушки. В апреле птицы разбиваются на пары. Песня – звонкие негромкие и легко запоминающиеся трели. Птенцов щеглы выкармливают насекомыми. Особенно любит этот вид лиственных тлей на молодых побегах.

По всей стране пройдут экскурсии «В поисках птицы года», а на территориях обитания щегла появятся предупреждающие таблички «Тут поет щегол - птица года!».

Скачать макет таблички можно уже сегодня на сайте организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). Поставить в нужном месте ее сможет каждый.

Во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, в городах и райцентрах пройдет конкурс «Птушка-арт», где нужно будет построить из людей силуэт птицы, а юные художники попробуют свои силы в художественном конкурсе.

Черноголовый щегол – это певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьинобразных. Излюбленные места гнездования — городские зеленые насаждения, сады и лесные опушки.