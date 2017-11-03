Блогер Лапшин: Беларусь объявила охоту на иностранных туристов 4 3.11.2017, 18:31

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Беларусь все более ассоциируется в мире с осью зла и последней диктатурой Европы.

Российский блогер Александр Лапшин заявил, что власти Беларуси начали охоту на иностранных туристов.

Об этом Лапшин пишет в своем блоге.

"Беларусь все более ассоцируется в мире с "осью зла" и "последней диктатурой Европы". Вначале Лукашенко держал в минской тюрьме меня по просьбе каспийского султана Алиева, затем японского художника Даичи Йошиду, а теперь арестовали французского путешественника Жаляна Вийе.

Вся вина несчастного парня в том, что он честно подошел к таможенникам на выезде из Беларуси в Украину и задекларировал сувенирную пулю, которую ему подарили. После этого его арестовали, в наручниках доставили в гомельский СИЗО, обвинили в контрабанде оружия и боеприпасов по ст.228 УК РБ, по которой ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Жалян жил в Лондоне, но потом решил отправиться на приключения. Он побывал в Испании, Италии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Словакии и Польше.

Затем совершил самую большую ошибку в своей жизни - пересек белорусскую границу и оказался в Лукашенкостане. Нет, вы не подумайте, что я ненавижу Беларусь и белорусов. Это чудесная страна и замечательный народ, а уж по количеству девушек-красавиц и вовсе на одном из первых мест в мире. Но сегодня эту страну иначе не назвать, как Северной Кореей в центре Европы.

Француза держат в жутких условиях, в переполненной камере, лишают его прав на свидания с семьей, долгое время не допускали к нему адвоката и консула Франции. Вот, что с его слов передал адвокат:

«Тюремные окна закрыты ставнями, через которые я едва вижу небо ... Окно в камере не закрывается должным образом, так что всегда холодно»,

«Прогулка только один час в день, а иногда ее вовсе не бывает. Помещение, куда нас выводят, крошечное»,

«Уже холодно, -2-3 °. Я быстро покроюсь льдом. Ложусь спать в носках и двух джемперах. Мои подушки, матрасы и простыни старые, грязные и покрыты пятнами»,

«Только один душ в неделю – по понедельникам ... и в холодной воде. Вода отвратительная, а порция пищи мизерная и без вкуса. Чтобы пить, дали старую ржавую металлическую чашку», «Невозможно связаться с внешним миром ... Они смешивали всех, независимо от совершенных преступлений»,

«Когда взяли мои отпечатки пальцев, мои пальцы кровоточили из-за холода. Я отчетливо видел кровь других заключенных, которые проходили эту процедуру передо мной ... Я боюсь быть зараженным».

Примечательно, что едва началась шумиха, как Гомельская таможня уничтожила его таможенную декларацию, где француз честно указал, что везет патрон. При этом белорусские правоохранители, заметая следы и уничтожая улики, забыли, что турист с самого начала пошел по "красному коридору" таможни (об этом сами же написали в обвинении, см. ниже скриншоты) и честно заявил о наличии у него пули.

Мне это напомнило, как заместитель начальника СИЗО-1 в Минске, подполковник Цедрик, за день до экстрадиции в Азербайджан принял у меня заявление на дополнительную защиту в Беларуси. Заявление должно было быть передано в МВД Беларуси, но по указанию сверху, его попросту уничтожили.

И затем глава МВД в своем интервью заявил, что ни с какими заявлениями я не обращался. Сейчас эти оборотни в погонах поступили также с французским туристом...

P.S. А знаете, как в подобных ситуациях поступают страны, желающие развивать туризм? Две недели назад в Египте задержали туриста из Израиля, в чьем рюкзаке египетская таможня нашла даже не один, а несколько патронов. Это в Египте, где не все благополучно с безопасностью и где армия ведет борьбу с джихадистами и силовики очень жестко реагируют на подобные вещи. Так вот, парня допросили, пожурили и отпустили назад в Израиль.