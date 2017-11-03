Белорусские бойцы завоевали семь медалей на ЧМ по панкратиону 2 3.11.2017, 18:37

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Фото: onliner.by

Двое белорусов завоевали золотые медали.

В Сочи завершился чемпионат мира по панкратиону. Всего турнир собрал более 300 спортсменов из 20 стран, передает «Прессбол».

Сборная Беларуси завоевала семь наград различного достоинства, двое спортсменов завоевали золотые медали.

Титул сильнейшего в мире подтвердил Михаил Одинцов, вновь завоевавший золотую медаль в весовой категории до 77 килограммов.

Бронза на счету Владислава Янковского, выступавшего в категории 84 килограмма.

Сразу пять медалей завоевали белорусские юниоры, причем Андрей Жуковский стал чемпионом мира в весовой категории до 84 килограммов. На его счету также и бронзовая медаль. Дважды поднимался на третью ступень пьедестала сражавшийся в категории до 77 килограммов Антон Толошко. Еще одна награда бронзового достоинства добыта Дмитрием Сивеней (60 кг).

Панкратион - возрожденный древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включенного в соревнования античных Олимпийских игр.