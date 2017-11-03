Минчане жалуются на гастролирующий российский зверинец 10 3.11.2017, 18:45

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Зоозащитники говорят о том, что животные в зверинце содержатся в невыносимых условиях.

В столичном микрорайоне Новая Боровая вот уже неделю «гастролирует» передвижной зверинец «Венера». Зоозащитники говорят о том, что животные в зверинце содержатся в невыносимых условиях, пишет greenbelarus.info.

«Тесные клетки, животные в стрессе», - позвонила в редакцию Зелёного портала Людмила Логиновская из Центра этичного отношения к природе.

Наш журналист немедленно отправился в Новую Боровую, чтобы своими глазами увидеть те условия, в которых содержатся обезьяны, львы и верблюд.

Фото: greenbelarus.info

Тепло, но тесно

Зверинец «Венера» приезжает в Беларусь из Тулы не первый год. В этот раз он расположился не в самом ходовом месте – в микрорайоне Уручье, на зелёном пустыре улицы Авиационной, рядом с кварталом Новая Боровая.

Расставленные по кругу пару десятков жилых вагончиков и клеток и несколько аттракционов в середине рабочего дня во вторник оказались безлюдны – посетителей, видимо, смутили холод и пасмурная погода.

Мужчина, занимающийся обслуживанием клеток, предположил, что дело еще и в раскисшей от влаги земле – пространство перед клетками вытоптано и ничем не присыпано, оттого превратилось в сплошную грязь, в которую без резиновых сапог лучше не соваться.

Фото: greenbelarus.info

Население зоопарка оказалось довольно разнообразным. В открытых клетках сидят хищные кошки (львы, тигры, леопарды, ягуар и др.), гиена, медведи, рысь, верблюд, дикие лошади и др., в закрытых и отапливаемых (на момент нашего присутствия – 20 градусов тепла) – обезьяны и еноты. В разговоре служители зоопарка отметили, что их подопечные, выросшие в неволе, уже акклиматизировались и холодная погода им не страшна.

Со слов смотрителя животных ежедневно кормят, мы лично наблюдали, как им меняли воду в кормушках, жвачным подкидывали сено, убирали отходы.

Впрочем, сами вольеры нельзя назвать просторными и комфортными – подстилка из мелких опилок здесь минимальная, а места животным хватает, только на то, чтобы полежать и размяться, навернув пару кругов. Из-за этого у животных всего два типа поведения: они либо спят, свернувшись калачиком, либо периодически мечутся по клетке.

Именно такие условия и вызвали тревогу зоозащитников и других неравнодушных граждан.

Ни веточки, ни каната

Фото: greenbelarus.info

Минчанка Анжелика Агеева после визита в «Венеру» осталась в ужасе.

«Верблюд, который по размеру больше клетки, даже не может лечь вдоль нее, ложится по диагонали. Львам, тиграм, ягуарам и другим хищникам стала характерна «манежность» поведения (выполняют одни и те же действия), она может привести к тому, что животные будут биться головой о стену, - делится впечатлениями женщина. – Обезьяна, чья природа требует хоть какого-то более или менее активного движения, не имеет в клетке ни веточки, ни каната. Список можно продолжать довольно долго и более подробно. Животные страдают! Это видно невооруженным глазом».

Условия, в которых детям предлагают наблюдать на живую красоту природы, возмущают и Игоря Иванова.

«Среди всей этой грязи, заточены в маленькие страшные клетки животные, которые не могут нормально передвигаться, мечутся в ограниченном пространстве из стороны в сторону. Какое впечатление вынесет ребёнок после посещения такого зоопарка? Не понятно, зачем вообще нужны передвижные зоопарки (а точнее зверинцы), ведь в автомобильном прицепе в принципе невозможно создать животным нормальных условий. Тем более, что есть современные зоопарки, где для животных создают достойные условия существования», - негодует мужчина.

В Центр этичного отношения к природе подали соответствующее заявление в Минский областной комитет природных ресурсов. И надеются, что проблемы зверей в «Венере» будут решены в ближайшее время.

Фото: greenbelarus.info

Чиновники молчат

После посещения «Венеры», Зелёный портал попытался обратиться за комментариями по ситуации с зоопарком к администрации города.

В управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи и пресс-службе Мингорисполкома нам ничего толком не ответили, посоветовав обратиться к специалисту, который не поднимал трубку.

Областной комитет природных ресурсов, который должен осуществлять контроль за приемлемым содержанием животных, также оказался недоступен для комментариев.

Пресс-служба Минприроды сообщила, что в ведомство недавно поступила одна жалоба по зоопарку, которая на данный момент рассматривается.

На этом желание общаться у чиновников закончилось.

У соседей уже запретили

Фото: greenbelarus.info

Тем временем в интернете появилась петиция с требованием законодательно запретить в Беларуси передвижные зоопарки.

Ее авторы обращают внимание на разницу между стационарными зоопарками и передвижными зверинцами: «В отличие от стационарного зоопарка, у передвижного зверинца нет никаких целей и задач по изучению поведения животных, восстановлению популяции, сохранению вида вымирающих животных, цель у него только одна - исключительно заработок владельца зоопарка. При этом владелец не упустит возможность поймать в свои клетки экземпляр поинтереснее. Состояние животных владельца мало волнует, погибнут – их место займут другие».

В петиции также отмечается, что в соседней Украине работа передвижных зоопарков запрещена с 2015 года.

«В России намерены запретить контактные, а также передвижные зоопарки, законопроект предусматривает административную и (в отдельных случаях) уголовную ответственность. В Москве уже официально запрещено появление передвижных зоопарков», - подчеркивают авторы петиции.

На момент написания текста, петиция за запрет деятельности передвижных зоопарков в стране набрала больше 150 подписей.