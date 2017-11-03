Канада ввела санкции против 30 россиян
- 3.11.2017, 18:55
- 1,711
Ограничительные меры были введены в связи с канадским актом Магнитского.
Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
В документе отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «Законом имени Сергея Магнитского», который является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».
Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.