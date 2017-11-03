Канада ввела санкции против 30 россиян 3.11.2017, 18:55

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Ограничительные меры были введены в связи с канадским актом Магнитского.

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В документе отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «Законом имени Сергея Магнитского», который является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.