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Канада ввела санкции против 30 россиян

  • 3.11.2017, 18:55
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Ограничительные меры были введены в связи с канадским актом Магнитского.

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В документе отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «Законом имени Сергея Магнитского», который является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.


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