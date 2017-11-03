Пять привычек энергичных людей 1 3.11.2017, 19:13

3,296

Эти привычки помогут вам не терять энергию и обрести желанную бодрость на весь день.

Современный ритм жизни такой насыщенный и быстрый, что большинство людей уже к обеду начинают ощущать усталость.

Edinstvennaya.ua дает несколько советов, которые позволят тебе не терять энергию и обрести желанную бодрость на весь день. Как минимум эти 5.

Избегай быстрых углеводов

Твоими врагами должны стать конфеты, булочки, кексы, пирожные, сладкие напитки. Они вкусные, быстро насыщают сытостью, но не придают энергии, а спустя короткое время снова вызывает чувство голода. Поэтому если хочешь перекусить — ешь бананы и орехи.

Меньше гаджетов

Конечно, совсем без них в наше время никак, но помни, что очередной смартфон и компьютер крадут твою энергию. Думаю, ты и сама замечала, что после нескольких часов за монитором ты чувствуешь себя усталой и даже разбитой. Чтобы этого не случилось, чаще делай перерывы, небольшую зарядку, проветривай помещение, выход на свежий воздух. И, конечно, желательно ограничить свое общения с этими продуктами технологий.

Общайся с природой

Я обожаю прогулки на свежем воздухе, и не раз замечала, что если долгое время провести в закрытом помещении, чувствуешь себя уставшей и поникшей, даже если особо не напрягалась. Простая прогулка на свежем воздухе способна быстро взбодрить и повысить настроение.

Добавь медленных углеводов

Имей в виду, что от этого зависит твоя сытость, а когда ты сыта, значит всю свою энергию направить на достижение целей. Так что в первой половине дня

обязательно добавь в свой рацион медленные углеводы.

Cпорт

Спорт — лучший способ взбодриться, и при этом достичь хорошей физической формы. Ежедневно достаточно выделять 30 минут для тренировок. Во время физических нагрузок улучшается обмен веществ, и ты чувствуешь себя активной, бодрой и энергичной. Двигайся!