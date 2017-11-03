Неадекватный пассажир едва не задушил водителя маршрутки в Минске

Неадекватный пассажир едва не задушил водителя маршрутки в Минске3
- 3.11.2017, 19:14
- 5,186
Пожилой мужчина набросился на водителя маршрутного такси во время движения.
В прошлую пятницу примерно в 18:00 в минской маршрутке случился инцидент. Об этом Charter97.org рассказал читатель, ехавший в тот момент в маршрутном такси.
По словам читателя, мужчина лет 60-ти набросился на водителя во время движения маршрутки.
«На проспекте Независимости один из пассажиров впал в неадекватное состояние: набросился на водителя, обхватил руками голову, закрыл ему глаза и стал душить», - рассказывает читатель.
Мужчину сумел остановить один из пассажиров, ударив того по голове. После этого пожилого мужчину высадили на первой же остановке. В милицию водитель решил не обращаться.
«Шок пережили огромный. Могли все запросто погибнуть, - продолжает читатель. - Если бы водитель не справился с управлением, если бы один пассажир вовремя не среагировал, неизвестно чем это могло закончиться — машина могла выехать на встречную полосу, заехать в кювет... Никто этого не ожидал».
Очевидец отмечает, что белорусы стали гораздо злее из-за тяжелого экономического положения.
«Общество становится диким, люди обозлены на всех, крыша едет», - добавил читатель.