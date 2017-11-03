Неадекватный пассажир едва не задушил водителя маршрутки в Минске 3 3.11.2017, 19:14

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Пожилой мужчина набросился на водителя маршрутного такси во время движения.

В прошлую пятницу примерно в 18:00 в минской маршрутке случился инцидент. Об этом Charter97.org рассказал читатель, ехавший в тот момент в маршрутном такси.

По словам читателя, мужчина лет 60-ти набросился на водителя во время движения маршрутки.

«На проспекте Независимости один из пассажиров впал в неадекватное состояние: набросился на водителя, обхватил руками голову, закрыл ему глаза и стал душить», - рассказывает читатель.

Мужчину сумел остановить один из пассажиров, ударив того по голове. После этого пожилого мужчину высадили на первой же остановке. В милицию водитель решил не обращаться.

«Шок пережили огромный. Могли все запросто погибнуть, - продолжает читатель. - Если бы водитель не справился с управлением, если бы один пассажир вовремя не среагировал, неизвестно чем это могло закончиться — машина могла выехать на встречную полосу, заехать в кювет... Никто этого не ожидал».

Очевидец отмечает, что белорусы стали гораздо злее из-за тяжелого экономического положения.

«Общество становится диким, люди обозлены на всех, крыша едет», - добавил читатель.