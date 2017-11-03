«Отзовите иск - и удача к вам вернется» 14 3.11.2017, 19:33

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Интернет-пользователи отреагировали на поражение БАТЭ в матче с «Кельном».

Вчера БАТЭ разгромно проиграл в гостях «Кельну» в очередном матче группового раунда футбольной Лиги Европы — 2:5 (2:1). За один тайм «Кельн» забил белорусам столько же, сколько за 10 туров в Бундеслиге.

Борисовчане проводили матч на фоне скандала, связанного с иском к выбежавшему на поле с бело-красно-белым флагом болельщику.

Напомним, Александр Венгерский разбавил атмосферу матча с «Арсеналом». За свой смелый поступок он был наказан 10 сутками и штрафом. Однако боссам БАТЭ этого показалось мало, и они решили взыскать с болельщика еще 5 тысяч евро.

Решение клуба возмутило многих белорусов. Читатели Charter97.org отреагировали на осечку борисовчан множеством комментариев. Редакция сайта приводит некоторые из них:

«Подарок за 5 тысяч штрафа».

«Один пропущенный мяч равен одной тысяче евро. Так держать, «батушники».

«Хочется думать, что это не случайный результат, а действительно сказались мысли людей про БАТЭ и их отношение к этой команде после ее подлых намерений о взыскании 5 000 евро с патриота своей Родины. Меня никогда не интересовал футбол вообще и БАТЭ в частности. Но сейчас пристально слежу за этой командой и желаю ей таких же разгромных проигрышей во всех дальнейших матчах».

«5:2 - мгновенная карма или синдром Венгерского».

«За подлость придется отвечать кому раньше, а кому позже, но обязательно придется».

«Вот все у наших стратегов через наоборот: захотели выслужиться перед плешивым - получили народную ненависть, а репутацию быстро только потерять можно! Что БАТЭ и сделал на сеновале у узурпатора…».

«Просто не было на мачте Венгерского с национальным флагом».

«Хотели 5 штук евро, а получили 5 штук за шиворот. Ха-ха-ха».

«Карма дала о себе знать! Всегда болел за БАТЭ, а после поступка в 5000 евро за БЧБ-флаг, просто подняли мне настроение. Спасибо, желаю вам постоянного слива! Может выводы сделайте, что все фаны от вас отвернулись за ваш прогиб. Вам команду сверху дали, а вы... так вам и надо. Очень рад за «Кельн».

«Батэ - вы не команда из Беларуси… После «поступка» с Героем вы показали насколько вы низки, трусливы, политически «выверены».

«Это только начало - удача от них еще раньше отвернулась. Все отдается бумерангом. Никогда так не радовалась их победе, как рада их проигрышу. Я имею в виду не самих ребят - а БАТЭ. Мы все прекрасно понимаем, что сами ребята не имеют права голоса. Ребят жалко. Но это только начало. Скупой платит дважды. Очень быстро команда скатится ко дну. Вот тогда посмотрим сколько руководство потеряет денег. Пока не поздно - можно еще изменить ситуацию. Отзовите иск - и удача к вам вернется», - пишут пользователи сайта.