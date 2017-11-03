Еврокомиссия не будет вмешиваться в конфликт между Мадридом и Барселоной 3.11.2017, 19:43

В Брюсселе не видят причин вмешиваться в дела вокруг Каталонии.

Официальный представитель, координатор по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии Анника Брейдтхардт заявила, что Брюссель не станет вмешиваться в конфликт Каталонии и Испании, передает strana.ua.

Журналисты сообщили ей о том, что обстановка вокруг Каталонии развивается, и, в связи с этим Еврокомиссия могла бы пересмотреть свою позицию относительно отвергнутой ранее посреднической роли между Мадридом и Барселоной.

На это Анника Брейдтхардт напомнила, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже высказался на этот счет.

«Мы очень много раз имели возможность в этом пресс-зале ясно выразить нашу позицию. Мы полностью уважаем конституционный порядок Испании, и мне совершенно нечего добавить к данной позиции, которая хорошо известна», - сказала Брейдтхардт.

Реагируя на высказанные журналистом сомнения о независимости испанской судебной власти и эффективности разделения властей в стране, она вновь заявила: «Мы уважаем конституционный порядок Испании, и на этом я остановлюсь».

Отвечая на просьбу пояснить, можно ли применять европейский мандат на арест в наказание за политические убеждения представитель Еврокомиссии заявила, что:

«Это входит в компетенцию юридической власти, которая полностью независима».