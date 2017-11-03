«Дудзiм па-панску»: белорусский McDonald’s создал симулятор дуды 3.11.2017, 19:55

Приложение-симулятор национального белорусского инструмента дает бонусы на «Панский бургер».

Приложение-симулятор национального белорусского инструмента дуды дает возможность получить выгодное предложение на «Панский бургер» в рамках кампании «Белорусские недели в McDonald’s». Правда, для этого придется стать мастером-духовиком по исполнению белорусских песен. Корреспондент dev.by узнал у компании, что скрыто «под капотом», и сам попробовал свои навыки в игре на виртуальном инструменте.

Идеи: оркестр и симулятор по принципу Guitar Hero

Идею симулятора духового инструмента команда разработчиков придумала буквально за утро. «Исторически так вышло, что «дуда» — родственник волынки. И если шотландский вариант этого инструмента всем хорошо знаком, то с нашей национальной его версией белорусов нужно знакомить», — объясняет заместитель директора по маркетингу белорусского McDonald’s Владислав Рыжиков. — Мы решили дать дуде новую жизнь, и показать насколько современно может звучать наш народный инструмент».

— В процессе проработки идеи возникали разные варианты её реализации. Обсуждался и музыкальный джем с посетителями McDonald’s, когда каждый мог стать частью оркестра, а интерактивы проходили бы каждый час. И чемпионат среди дударов, и полноценный симулятор волынки, который бы позволил писать свою собственную музыку. Возможностей и вариантов было много. Поэтому решили сфокусироваться на трех ключевых элементах: геймплее, музыке и праздничном настроении.

Рассматривали два сценария функционала. Согласно первому, белорусские песни нужно было играть по принципу Guitar Hero. А во втором случае речь шла о создании полноценного симулятора волынки и дудочки для создания мелодий (это подошло бы для продвинутых пользователей, разбирающихся в музыке). Идея оказалась слишком амбициозна — в «маркетах» обеих мобильных ОС нет ни одного из белорусских духовых инструментов, поэтому решили сфокусироваться на создании Guitar Hero.

Структура геймплея: четыре потока данных для реалистичности

Основной инструмент разработки приложения — Unity, а для песен — fruity loops. За художественную часть и архитектуру отвечали ребята из агентства NEF\TBWA, а музыку для приложения писал солист группы «Без билета» Виталий Артист.

— Когда мы исполняем какую-то песню в приложении, параллельно работает четыре потока данных. Первый — «минус» песни т.е. все ударные инструменты. Второй — «минус» дуды (играет только в том случае, если пользователь попадает в ноты). Третий — отдельный MIDI-трек. По сути, это заполненная нотная бумага, по которой можно играть, но мы преобразовываем её: размещаем ноты в строгом соответствии с оригинальной песней, располагая их на 4 дорожки. Если бы на дуде было больше четырёх нот, было бы сложнее играть, а меньшее количество сделало бы игру скучной.

После этого преобразования MIDI-трек загружается в игру, а поток превращается в ноты. В нашем случае это снежинки, которые должны бегать по экрану. Снежинки имеют два вида: если нажатие на ноту короткое, то и звук будет коротким, а если длинное — то долгим.

Четвёртый поток данных — отдельный mp3-файл. Пользователь его не слышит, но он нужен для передачи данных эквалайзеру, который находится в визуальной части приложения. Звук с параметром громкости передаётся эквалайзеру, и меняет интенсивность света. Когда пользователь играет, он видит, как пульсирует свет в нотах-снежинках и ресторане, всё движется и кажется живым и реалистичным.

В приложении есть система прогресса. В зависимости от навыков игрока и успехов ему становятся доступны новые виды дуды, выполненные из разного дерева. Начинают все игроки с ясеневой дуды, а если у пользователя вишнёвая дуда с золотыми кольцами, видно, что он старался и добился успеха.

Бонус игры: как его получить

— Здесь также, как и в случае с самим геймплеем, идей было несколько. Из множества вариантов было решено остановиться на самой стабильной в реализации. Главной задачей для нас было не превратить приложение в инструмен раздачи купонов, а сделать так, чтобы приятный и вовлекающий контакт награждал победителя заслуженной выгодой. Для того, чтобы получить купон, нужно постараться, возможно, сыграть несколько игр. Кто-то даже по дороге к 30-процентной выгоде успеет открыть вишнёвую дуду. Мы хотим, чтобы человек в первую очередь испытывал радость от самого процесса, а купон становился приятным бонусом.

Поэтому в финальной версии приложения мы ранжировали треки по сложности исполнения. За каждым треком закрепили купон и предусмотрели определённое количество ошибок, которое может допустить игрок в процессе исполнения. Мы не можем дать одинаковую константу для всех песен, поэтому в каждом уровне заложено разное количество допустимых ошибок. Если игрок справляется, то получает выгодное предложение от компании. В одной песне от 170 до 230 нот, которые предстоит сыграть дудару.

Размер выгоды можно «прокачать» — увеличить, став матёрым дударом и сыграв более сложную композицию. Но использовать её нужно в течение 48 часов. После этого она исчезнет и дудеть нужно будет снова. У каждого, кто установил приложение со старта, «несгораемая по времени» 5 процентная выгода, пока вы не наиграете себе более выгодный купон.

Как мы «подудели в дуду» и втянулись

Редакция dev.by испытывала DUDA на прочность на устройстве Huawei P8 lite с операционкой Android 7.0. Из достоинств приложения можно отметить грамотную навигацию — пользователь редко оказывается в ситуациях, когда не знает, что ему делать дальше. Хорошо реализована игровая механика. Приложение технически непростое, но с пользовательской стороны всё выглядит достаточно просто и увлекательно.

Грамотно выполнен «гайд», как работать с приложением. Треки подобраны со вкусом, а анимация не режет глаз и гармонирует с музыкой. При этом нет банера McDonald’s на весь экран, но пользователь понимает, чьё это приложение.

Из недостатков можно отметить обрывающийся звук, когда пользователь промахивается мимо «отверстия» на дуде. В меню у всех композиций аудиодорожка выглядит одинаково (на иллюстрации), но поскольку уровни сложности у них разные, можно было бы сделать небольшие графические отличия. Это наглядно объяснило бы пользователям, что уровни песен отличаются.

По самой дуде вопросов нет, она выполнена достойно. Если делать область для клика больше, то играть будет слишком просто. Приятен и тот факт, что приложение сделано на белорусском языке. В целом, игра затягивает: нетривиальная сложность уровней заставляет играть без остановки, вынуждая приложить усилия для получения заветной вишнёвой дуды.