закрыть
3 ноября 2017, пятница, 20:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минтруда снова рассказало об изменениях в декрете №3

17
  • 3.11.2017, 20:01
  • 4,595

Власти не собираются отказываться от абсурдного декрета о «тунеядцах».

Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения. Об этом 3 ноября заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

— Новая редакция декрета имеет совершенно другой подход. Она направлена на обеспечение занятости, а не на уплату какого-то сбора, — цитирует чиновника БелТА.

По словам замминистра, в текущем году наблюдается увеличение количества заявленных нанимателями вакансий. Соответственно, на фоне снижения количества безработных уменьшается и коэффициент напряженности.

— То есть вакансий фактически в два раза больше, чем зарегистрированных безработных в стране. Вроде бы ситуация неплохая получается, есть где работать. Но мы практически по каждому региону имеем такую ситуацию, как дисбаланс спроса и предложения.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас