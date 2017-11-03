Минтруда снова рассказало об изменениях в декрете №3 17 3.11.2017, 20:01

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Власти не собираются отказываться от абсурдного декрета о «тунеядцах».

Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения. Об этом 3 ноября заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

— Новая редакция декрета имеет совершенно другой подход. Она направлена на обеспечение занятости, а не на уплату какого-то сбора, — цитирует чиновника БелТА.

По словам замминистра, в текущем году наблюдается увеличение количества заявленных нанимателями вакансий. Соответственно, на фоне снижения количества безработных уменьшается и коэффициент напряженности.

— То есть вакансий фактически в два раза больше, чем зарегистрированных безработных в стране. Вроде бы ситуация неплохая получается, есть где работать. Но мы практически по каждому региону имеем такую ситуацию, как дисбаланс спроса и предложения.