Российский режиссер Васильев отказался от номинации на «Золотую маску» 3.11.2017, 20:15

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Одной из причин он назвал «дело Серебренникова».

Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации на фестивале "Золотая маска", одной из причин своего решения он назвал арест худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Открытое письмо режиссера на имя организаторов фестиваля опубликовано в пятницу, передает interfax.ru.

"Прошу вас снять с афиши и номинации мое имя и вместе с ним спектакль "Старик и море", автором которого я являюсь. Я автор адаптации, сценографии и постановки. Я сделал эту работу вместе с продюсером Валерием Ивановичем Шадриным и моими коллегами и друзьями по театру. Вместе с Аллой Демидовой и Владимиром Мартыновым мы посвятили эту работу великому Любимову Юрию Петровичу и очень счастливы. Для меня такого счастья больше чем достаточно и я считаю неприличным всякое участие в конкурсах и смотринах", - написал режиссер.

Среди причин, которые заставили его понять такое решение, Васильев назвал то, что с 2006 года он не участвует в культурной жизни Москвы.

"Не ставлю спектакли, не даю интервью в газетах, на радио, или на телевидении, почти не провожу мастер-классы, а только по специальному выбору, я не работаю, не получаю зарплату, а только пенсию, я сделался частным лицом и успокоился моим новым положением. Я исключил контакты со многими коллегами, я выбрал неучастие взамен бурной и наказуемой деятельности. Я выбрал путь и назвал его - добровольное изгнание!", - пояснил он.

По словам режиссера, его участие в российском фестивале означало бы "предательство самого себя, мой личный тайный оппортунизм".

Помимо этого Васильев признался, что его удивляет возраст участников "Золотой маски".

"Другая причина комичная, но может стать предметом обсуждения - каков возраст участников фестиваля "Золотая маска" и сколько масок на одно лицо фестиваль выдает? Для меня предел наступил очень давно. Театр - удел и забава молодых поколений. Они заступают в будущее. Им так необходима поддержка", - сказал режиссер.

Помимо этого Васильев выступил в поддержку Кирилла Серебренникова, который в настоящее время находится под домашним арестом.

"Еще об одной причине не стоит совсем говорить! Простите меня, но Кириллу Серебренникову нужна не "Золотая маска", а свобода! Он ее заслужил", - написал режиссер.

Список номинантов на "Золотую маску" был озвучен накануне, Серебренников заявлен в нескольких категориях премии.