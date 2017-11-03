Кубок Федерации: белоруски дадут бой американкам? ВАДИМ КНЫРКО, «ТРИБУНА

3.11.2017, 20:40

Какой будет сборная США, против которой сыграют Соболенко и компания.

Это будет очень захватывающий финал.

11-12 ноября в «Чижовка-Арене» состоится, возможно, главное событие года. Как минимум в теннисе. Женская сборная Беларуси, которая проводит первый год в элите Кубка Федерации, сразится за титул с командой США. В среду состоялась номинация команд – соперники впервые узнали, с кем им предстоит играть.

США – одна из сильнейших команд в женском теннисе. Правда?

Правда. Если не сказать просто сильнейшая. Американки 17 раз выигрывали Кубок Федерации – больше, чем кто-либо. На стыке 70-80-х прошлого века США вообще не было равных – 7 побед подряд с 1976 по 1982 годы. Правда, последняя виктория состоялась очень давно – в 2000 году. Тогда США мощнейшим составом вынесли в решающей встрече Испанию 5:0. Звездно-полосатый флаг защищали легенды Моника Селеш, Линдсэй Дэвенпорт и Дженнифер Каприати. Наверняка после такого долгого перерыва у американок в избытке желания вернуть трофей на родину.

Тем более и в финалах в последние годы «янки» играли редко. Крайняя попытка завоевать титул случилась 7 лет назад – в финале сильнее оказались итальянки.

Как сборная США играла в этом сезоне?

В четвертьфинале США не испытали никаких проблем с Германией – досрочная победа 4:0. Но вот в полуфинале с Чехией появились проблемы. Коко Вандевей выиграла две одиночки, а Шелби Роджерс и Лорен Дэвис свои матчи проиграли. Все решалось в парной встрече, где американки не испытали никаких проблем. Маттек-Сандс в дуэте с Вандевей расправились с Синяковой и Кристиной Плишковой – 6:2, 6:3.

У США есть потери?

Главная потеря сборной Беларуси – Виктория Азаренко. Экс-первая ракетка мира продолжает тренироваться, но все же больше озабочена судебной тяжбой с бывшим бойфрендом из-за опекунства над сыном. Но у американок тоже не все гладко.

Больше всего соперницам недостает Бетани Маттек-Сандс – главной парницы. Весной опытнейшая теннисистка принесла своей команде два очка в матчах с Германией и Чехией. Но летом на Уимблдоне произошло страшное – американка порвала связки колена во время игры с румынкой Кырстей и покинула корт на носилках. Сейчас Маттек-Сандс продолжает восстановление, надеясь подойти в лучшей форме к новому сезону.

Не будет в Минске и звездных сестричек Уильямс. Собственно, Серена и Винус давно перестали быть железными представителями сборной США и возникают в Кубке Федерации эпизодами. Сейчас младшая сестра привыкает к материнскому статусу, а старшая только-только закончила выступление на Итоговом турнире WTA, где проиграла в финале Каро Возняцки.

И кто тогда сыграет против наших?

Даже несмотря на отсутствие самых сильных и опытных, США являют собой грозную силу. Главные американские силы – это Коко Вандевей и Слоун Стивенс. Обе провели отличный сезон: Вандевей – лучший в своей одиночной карьере, Стивенс – лучший по результатам, но не лучший по рейтингу.

25-летняя Коко Вандевей в 2017-м трижды выходила в полуфиналы «Шлемов» – в Австралии, Англии и США. Кроме того дважды в течение сезона американка обыгрывала первую ракетку мира: в январе была повержена Кербер, в сентябре – Плишкова. Только благодаря этим достижениям Коко могла рассчитывать на существенное продвижение по рейтингу. В итоге американка взлетела в топ-15 и стала второй ракеткой своей страны. Здорово Вандевей играла и за сборную – в Кубке Федерации у нее пять побед в пяти матчах. Поочередно Коко вынесла немок Гергес и Петкович, а затем чешек Вондроушову и Синякову. Вишенкой стала победа с Маттек-Сандс в паре над чешками.

– Моя серия показывает, что для меня значит выступать за страну, пусть даже это ценится меньше, чем личные турниры, – сказала Коко после полуфинала турнира. – Но для меня это важно, и я буду играть столько, сколько меня будут вызывать. Я вообще считаю, что для теннисисток Кубок Федерации должен быть приоритетом, потому что тут великолепная атмосфера, и это отличная платформа для развития карьеры.

Слоун Стивенс – Золушка сезона-2017. В прошлом году американка объявила, что берет перерыв в выступлениях из-за травмы стопы. Восстанавливалась теннисистка почти год и вернулась только лишь к Уимблдону. Первый матч был проигран подруге по сборной Элисон Риск, но это было только начало. Стивенс набирала форму от турнира к турниру и вышла на пик к родному US Open. В Нью-Йорке Слоун обыграла двух представительниц из топ-10 (Цибулкову и Винус) и дошла до финала, где разделалась с другой давней подружкой – Мэдисон Киз. За несколько месяцев Стивенс поднялась из 8-й сотни рейтинга WTA в топ-15.

Еще две американки не такие видные фигуры. 25-летняя Шелби Роджерс сейчас на 59-м месте в рейтинге, 27-летняя Элисон Риск – на 70-м. На двоих у них лишь один титул с турниров WTA – в 2014-м Риск выиграла в Тяньцзине. В этом сезоне обе уже играли в Кубке Федерации. Риск принесла США первое очко в четвертьфинале с Германией, обыграв Петкович. А Роджерс в полуфинале с Чехией проиграла одиночку Катерине Синяковой. Кроме того, Шелби играла с Маттек-Сандс в паре против немок, но тот матч продолжался меньше сета – соперницы отказались от продолжения борьбы.

Есть еще один любопытный момент. Абсолютно все американские теннисистки – очень хорошие подруги за пределами корта. Таким образом, против Беларуси сыграет не просто команда, а самая настоящая семья.

Кто тренирует американок?

В конце прошлого года в сборной США произошла перестановка на позиции капитана. Мэри-Джо Фернандес ушла после того, как семь лет руководила командой в Кубке Федерации. Начало под ее руководством получилось забойным – дважды подряд США выходили в финал. Но затем последовал спад. Вместо Фернандес главной по Америке стала 50-летняя Кэти Ринальди.

Пик игровой карьеры Ринальди пришелся на начало и середину 80-х годов. Тогда Кэти выиграла три турнира WTA, а звезда ее взошла в 1981-м. 14-летняя девчушка неожиданно выиграла матч на «Уимблдоне», став самой юной победительницей на турнире. Ее рекорд держался 9 лет.

В 1985-м Ринальди вышла в полуфинал травяного «Шлема», что стало для нее лучшим достижением в карьере на турнирах такого уровня. Дальше были травмы и много турнирных неудач, среди которых иногда случались хорошие победы – над Штефи Граф и Яной Новотной, к примеру. А в 1986-м Кэти завоевала последний титул, обыграв в Литтл Роке нашу Наташу Звереву. Закончила карьеру Ринальди в 1997-м.

Капитанство в Кубке Федерации началось прекрасно – как и у ее предшественницы. Но в случае победы в Минске дебют будет не просто прекрасным, а превосходным.

Наши девушки раньше играли с США в Кубке Федерации?

Да, одна встреча была. Она состоялась в 2012-м – в первом раунде Мировой группы II. За американок тогда сыграла Серена Уильямс, а Беларусь не могла рассчитывать на Викторию Азаренко из-за травмы. В итоге США катком прошлись по нашей команде – 5:0. В пяти встречах белоруски выиграли лишь один сет – на удивление, Анастасия Екимова смогла перебороть Серену. Больше ничего путного не случилось. Американки громили белорусок в свое удовольствие.

Кристина Макхейл – Анастасия Екимова – 6:0, 6:4;

Серена Уильямс – Ольга Говорцова – 7:5, 6:0;

Серена Уильямс – Анастасия Екимова – 5:7, 6:1, 6:1;

Кристина Макхейл – Дарья Кустова – 6:0, 6:1;

Лизель Хубер / Венус Уильямс – Дарья Кустова / Анастасия Екимова – 6:1, 6:2.

Кого считают фаворитом теперь?

Все букмекеры небезосновательно считают, что трофей увезут американки. К примеру, «Марафон» принимает ставки на победу США с коэффициентом 1,35. На успех белорусок цифра достигает 3,10. Наших, разумеется, ждет очень непростой матч. Но ни с Голландией, ни со Швейцарией в этом году Саснович и компания явными фаворитками не считались. Третья победа подряд в Мировой группе уже вряд ли кого-то удивит. А нас только порадует.

Вадим Кнырко, «Трибуна»