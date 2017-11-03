Суд зарегистрировал иск Навального к Путину 3 3.11.2017, 21:00

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Алексей Навальный

Навальный просит суд признать незаконным бездействие Путина по защите своих конституционных прав.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал иск в Тверской районный суд к президенту России Владимиру Путину, сообщил РБК юрист ФБК Иван Жданов.

Как сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко, иск зарегистрирован 3 ноября. «Иск будет рассмотрен в установленном законом порядке. Вся информация будет после праздников», — сказала она.

В иске Навальный утверждает, что с сентября 2017 года его сторонникам систематически отказывают в согласовании проведения публичных мероприятий, в которых политик должен принять участие. Всего, по словам Навального, было получено 772 отказа в проведении публичных мероприятий, на которых планировались его выступления. Таким образом, подчеркивает Навальный, нарушаются его конституционные права, а президент России, который в соответствии с Конституцией является гарантом ее соблюдения, уклоняется от исполнения своих обязанностей.

Кроме того, Навальный считает, что «систематическое воспрепятствование в реализации» его конституционных прав координируется сотрудниками администрации президента по указанию Путина.

Навальный просит суд признать незаконным бездействие Путина по защите своих конституционных прав, а также действия президента «по воспрепятствованию реализации» конституционных прав оппозиционера. В иске также есть требование обязать Путина «принять меры» по защите конституционных прав Навального и взыскать с президента госпошлину, уплаченную по делу.

О намерении подать иск к Путину и администрации президента Навальный заявил 1 ноября. В качестве причины подачи иска оппозиционер называл невозможность проводить встречи с избирателями в городах России (Навальный с декабря 2016 года ведет президентскую кампанию).

По данным Леонида Волкова, который руководит президентской кампанией Навального, с сентября до конца октября сторонниками Навального было подано 1267 заявок на митинги. Из них на 731 они получили от местных властей отказ без предложения альтернативного места и 191 ответ с предложениями перенести мероприятие на другое время или на расположенную вне города площадку. В 181 случае активистам не ответили в установленные законом сроки — в течение трех дней. Члены штабов получили 103 предложения провести митинги на неудобных площадках — пустырях либо заброшенных стадионах, 57 предложений подходящих альтернативных площадок и четыре согласования.

Центризбирком России считает, что Навальный не может принимать участие в президентских выборах в качестве кандидата. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что выдвижение оппозиционера возможно, только если с него снимут судимость либо изменится законодательство о выборах (сейчас у Навального есть непогашенная судимость по делу о хищениях у ФГУП «Кировлес»). Навальный говорит о своем праве участвовать в выборах, ссылаясь на Конституцию России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы Навального подать иск, говорил, что выдача разрешений на проведение митингов не является прерогативой Кремля.