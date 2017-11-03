10 стран, которые еще недавно назывались по-другому 12 3.11.2017, 21:08

6,673

Некоторые названия все еще на слуху.

Многие города, страны, регионы и провинции по всему миру подверглись изменению названия по разным причинам. Название часто меняют по политическим или национальным соображениям, например, когда исчезают следы колоний или когда хотят выразить силу идеологии правительства. Государство могут изменить название исключительно, чтобы почтить память, особенно в знак уважения к влиятельному человеку или важному событию в истории страны. Страна также может поменять название, чтобы улучшить свой имидж или стереть неблагоприятные события и воспоминания из истории. Здесь представлены десять стран, которые успешно сменили своё название, пишет «Фрешер».

10. ПЕРСИЯ/ИРАН

Исторически, Иран упоминался как Персия ещё в греческих летописях. Территория, на которой сейчас расположен современный Иран, была захвачена персами, которые основали Персидскую Империю. В 1935 году правительство Ирана под давлением стран, с которыми у них были дипломатические отношения, изменило своё название с Персии на Иран. Предложение о смене названия было выдвинуто иранским послом в Германии, на которого повлиял Назис. Страны согласились и название Иран стало появляться в официальных документах. Также некоторым районам не понравились нововведения, но решение сделать названия Персия и Иран равноценными изменило отношению людей к этой ситуации и сегодня страну спокойно называют Ираном.

9. КАМПУЧИЯ/КАМБОДЖА

Камбоджа меняла название несколько раз, особенно когда новое правительство хотело стереть старые следы. С 1953 по 1970 года государство называлось Королевство Камбоджа. С 1970 по 1975 года она называлась Кхмерская Республика. Под влиянием коммунистических правил, с 1975 по 1979 страна называлась Демократическая Кампучия. Из-за смены власти в Организации Объединённых Наций с 1983 по 1993 государство называлось Народная Республика Кампучия. После восстановления монархии в 1993, Камбоджа была переименована в Королевство Камбоджа. Кхмеры привыкли называть себя Кампучийцы, что значит «Потомки Принца Камбу». Название Камбоджа происходит от западного неправильного произношения Кампучия.

8. БИРМА/МЬЯНМА

В русском Мьянма знакома в двух вариантах: собственно Мьянма и Бирма. Названия страны менялись сначала от Бирма до Мьянма, а в конце концов оно стало Республика Союз Мьянма, что стало причиной многих споров. Военная хунта изменила в 1989 году название, но через год несколько людей были убиты для того, чтобы подавить народные восстания. Изменение названия было признано некоторыми государствами, включая Францию, Японию и ООН. Однако США и Великобритания не признают решение неизбранных властей.

7. ТРАНСИОРДАНИЯ/ИОРДАНИЯ

Трансиордания была признана как государство в сентябре 1922 и была под протекторатом Великобритании до 1946, пока ему не предоставили независимость. В мае 1946 власть поменяла название на Иорданское Хашимитское Королевство после принятия Лондонского договора. Об Иордании упоминают как о Хашимитском Королевстве ещё с правления династии Хашимитов. Хашемит в Иордании сейчас использую в значении королевской семьи, а название Иордания относится к реке, на которой крестили Иисуса.

6. АБИССИНИЯ/ЭФИОПИЯ

Эфиопская Империя, также известная, как Абиссиния, занимала северную часть современного государства Эфиопия. Зарождение династии Соломон Абиссинцами позволило в 1270 году назвать всю страну Абиссинией. Абиссинцы были у власти непрерывно до XX века, контролируя всё больше частей Эфиопии. Название Абиссиния поменял на Эфиопию X Король Эфиопии Хайлесиас во время Второй Мировой войны. Некоторые учёные утверждают, что Эфиопия так и называлась с четвёртого века, название Абиссиния распространили арабы и что территория Эфиопии больше, чем у Абиссинии.

5. БЕЧУАНАЛЕНД/БОТСВАНА

Ботсвана прежде была известна, как Британский протекторат Бечуаналенд. Название Бечуаналенд было принято Великобританией 31 марта 1885 года, когда они признали страну, как одну из своих территорий. Земля была под Протекторатом Бечуаналенд до принятия независимости 30 сентября 1966 года. Название Ботсвана было принято после получения независимости. Такое название после от слова «Тсвана» – самая большая этническая группа в стране, – а также от Вечуана, как в старом варианте написания.

4. ЦЕЙЛОН/ШРИ-ЛАНКА

За всё своё время Шри-Ланка меняла название несколько раз. С 1815 по 1948 Шри-Ланка, под давлением Великобритании, называлась Цейлоном. Цейлон пошло от транслитерации Цейлао, прошлого названия страны, когда она была колонией Португалии. Название Шри-Ланка появилось во время продвижения независимости в начале XX века. Его придумал марксисты Ланка Сама Самаджа Парти. Официально признано название Республика Шри-Ланка в 1972 году и в 1978 оно было изменено на Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

3. ЗАИР/ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Демократическая Республика Конго имело несколько официальных названий такие, как Свободное государство Конго, Бельгийское Конго и Леопольдвилль. В1960 году государство получило право на независимость и стало Республика Конго, названое в честь реки Конго. С 1965 по 1971 страна была переименована в Демократическая Республика Конго и в 1971 году президент Мобуту Сесе Секс назвал её Республика Заир. Но Верховный Национальный Конгресс принял решение поменять название назад на Демократическая Республика Конго в связи с падением в 1977 году Мобуту.

2. ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА/БУРКИНА-ФАСО

Ботсвана, формально известная, как Верхняя Вольта, поменяла своё название под указанием президента Томаса Санкара в августе 1984 года. Он выбрал название Буркина и Фасо взятые с двух государственных языков. Название Верхняя Вольта страна получила от французских колониалистов из-за реки Вольта, которая пересекает страну. Буркина значит «честные люди» на языке Мооре, а Фасо значит «Отчество» на Дьюле. Два слова вместе значат «земля честных людей».

1. ДАГОМЕЯ/БЕНИН

Дагомея была мощным доколониальным царством, которое располагалось на Западной Африке, где сейчас находится Республика Бенин. Королевство также покрывало территорию современной страны Того и некоторых частей юго-западной Нигерии. Королевство Дагомея было известно своими умелыми девушками-воинами, которые служили как личная охрана короля. Страна поменяла своё название с Дагомеи на Республику Бенин спустя пятнадцать лет после получения независимости в 1975 году под предводительством Матьё Кереку. Решение переименовать страну приравнивают к идеологиям Марксисм-ленинизма, которых придерживался Кереку.