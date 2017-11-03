Под Витебском комбайн собрал вместе с картошкой 250 снарядов и гранат 16 3.11.2017, 21:21

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Взрывную добавку к картошке уже в хранилище обнаружил главный агроном.

Под Витебском вместе с картошкой на сортировку привезли еще 250 взрывоопасных предметов, передают «Народные новости Витебска».

Картофелеуборочный комбайн собрал с поля у деревни Бондари 250 гранат, минометных мин, снарядов и взрывателей. Взрывную добавку к картошке уже в хранилище обнаружил главный агроном.

На помощь прибыл саперно-пиротехнический расчет войсковой части 5524. Старший прапорщик Вячеслав Коротченко при осмотре контейнера для сортировки урожая нашел в нем боеприпасы времен второй мировой войны.

Военные обезвредили и утилизировали опасные находки на специальной площадке.