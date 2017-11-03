Глава Каталонии готов вести дискуссию с Испанией 1 3.11.2017, 21:28

КАРЛЕС ПУЧДЕМОН

Карлес Пучдемон также заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на каталонских выборах 21 декабря.

Бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил в пятницу бельгийскому телеканалу RTBF, что готов вести дискуссию с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, передает telegraf.com.

Он напомнил, что является уже не первым каталонским лидером, "у которого были проблемы с испанским правительством".

В интервью телеканалу, полный вариант которого покажут в ближайшие часы в вечернем выпуске новостей, Пучдемон отметил, что не расценивает себя в качестве жертвы.

"Это большинство каталонского населения, которое выразило свою волю, является настоящей жертвой", - сказал отстраненный от власти лидер Каталонии.

Свое пребывание на территории Бельгии он объяснил тем, что хочет предстать перед "настоящим правосудием", то есть бельгийским, а не испанским. По его словам, он покинул Испанию, чтобы лучше подготовить свою защиту в суде.

Еще одной причиной отъезда из своей страны, согласно его утверждениям, было желание избежать эскалации насилия. "Насилие никогда не входило в наши планы", - заверил смещенный глава каталонского правительства.

Пучдемон подчеркнул, что не намерен втягивать Бельгию в каталонскую политику, и уточнил, что не встречался ни с кем из бельгийских руководителей.

Он также заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на каталонских выборах 21 декабря, пусть даже это придется делать из-за рубежа.