Реквизит для скандальной «Матильды» изготовил художник из Беларуси 4 3.11.2017, 21:36

1,568

Олег Седловский смастерил из специально обработанной кожи и металла огнеупорный шлем офицера Воронцова.

Витебский художник и декоратор Олег Седловский принимал участие в изготовлении реквизита для нашумевшего фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда».

В частности, он смастерил из специально обработанной кожи и металла огнеупорный шлем офицера Воронцова, которого играет актер Данила Козловский, пишет vitvesti.by.

После премьеры картины в Москве и Санкт-Петербурге кинокомпания «Рок» выставила на продажу 30 предметов, среди которых и этот шлем, стоимостью 75 тыс. российских рублей. С молотка уйдет и мотоцикл, снимавшийся, помимо «Матильды», в художественных фильмах «Татарская княжна» и «Батальонъ». Его прототипом стал «Harley Davidson», приобретенный царским правительством и поставленный на вооружение в русскую армию.

Как отметила административная группа фильма, весь реквизит, использованный при съемках «Матильды», – плод труда талантливых художников, которые изучили эпоху вдоль и поперек, чтобы повторить оригиналы в мельчайших деталях. Это действительно исключительная работа и редкое качество. Приятно, что среди мастеров есть и наш земляк.

Олег Седловский участвовал в изготовлении реквизита и костюмов ко многим известным фильмам, в частности, «Бабий Яр» Джефа Кэнью, «Сталинград» Федора Бондарчука, «Орда» Андрея Прошкина, «Викинг. Сказание о потерянном мире» Андрея Кравчука и других.

Вырученные от продажи средства будут переданы в благотворительный фонд, созданный для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы.