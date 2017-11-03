Капитализация Apple превысила $900 миллиардов 3.11.2017, 21:41

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Аналитики верят в $1 триллион.

В конце июля 2008 года акции Apple Inc. рухнули на 15% после того, как в интернете появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья одного из ее основателей Стива Джобса. В октябре того же, 2008 года акции компании упали еще на 5%, вновь отреагировав на информацию о его плохом самочувствии. Новости об его отпуске в связи с болезнью в январе 2009-го стоили еще 6% стоимости компании, а последовавшая отставка — еще 7%, передает РБК.

В день смерти Джобса акции практически не отреагировали на событие, но после многие аналитики и пользователи заговорили о том, что Apple «уже не та», что лучшие достижения компании остались в прошлом, однако она продолжает удивлять.

Магия цифр

Сейчас Apple является самой дорогой компанией в мире. Второй показатель по рыночной капитализации у — Alphabet Inc. (владеет Google, $723,8 млрд), третий — у Microsoft Corp. ($648,4 млрд). В ближайшее время капитализация Apple на NASDAQ может превысить $900 млрд. По итогам торгов в четверг стоимость компании составляла $868,7 млрд. В пятницу, 3 ноября, торги открылись на цене $174 за акцию, капитализация достигала $899 млрд, но затем цифры корректировались. На 19:00 по московскому времени в пятницу, 3 ноября, стоимость акции составляла $172,9, а капитализация — $892,8 млрд.

Средняя целевая цена для акций Apple, по данным Reuters, сейчас составляет $180. При такой цене капитализация Apple будет превышать $930 млрд. Финансовая компания Drexel Hamilton ожидает, что акции Apple будут стоить еще больше — $208 за штуку. Это соответствует капитализации компании в $1,075 трлн. До сих пор лишь одна компания в мире достигала подобного показателя — PetroChina в ходе IPO в Шанхае в ноябре 2007 года (акции этой компании вскоре обвалились в несколько раз).

В 2017 году Apple заняла третью строчку рейтинга корпораций мира по версии журнала Fortune (ее опережают Walmart и Berkshire Hathaway). При этом в десятку этого рейтинга компания попала в 2013 году, а за два года до того занимала 35-е место.

Что характерно, за 20 лет в рейтинге Fortune сменились не только конкретные игроки, но и лидирующие отрасли. Если в 1997 году в топ-3 входили две компании, занимающиеся автомобилестроением, и одна из нефтегазовой отрасли, то в 2017 году это розничная торговля, финансы и электроника.

Руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова отметила, что в 1980-е и 1990-е годы лидерами рейтинга были нефтегазовые компании. В этом бизнесе цена входа достаточно высокая, ротация лидеров происходит медленно. «Для организации высокотехнологичного бизнеса, по сути, нужна только идея. Поэтому сектор наукоемких технологий так быстро развивается, в нем быстро меняются лидеры. Например, еще десять лет назад Microsoft опережала в рейтингах Apple», — отметила Порохова.