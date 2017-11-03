Обострившийся в белом халате 3 Саша Сотник

3.11.2017, 21:58

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Александр Сотник

Результат того, к чему приводит власть параноиков, история предъявляла много раз.

Никто не называет великой, к примеру, Японию. Наверное, из-за того, что про нее не споешь с оттяжечкой «широка Япония родная». Ее территория составляет 377 962 км², хотя численность населения там чуть меньше, чем в России: 127 миллионов человек. ВВП Японии в 2016 году составляло 4939 трлн. долларов США, позволив этой стране занять 3-е место в списке ведущих экономик мира. Для сравнения: ВВП «великой России», вечно способной что-то там «повторить» - 1281 трлн. тех же «презренных» долларов. Зато у нас все хорошо с миллиардерами: аж целых 77 штук – в то время, как в Японии – всего 42. Правда, источник их богатств лежит не в области паразитирования на природных ресурсах, а в сфере развития электроники, машиностроения и автомобилестроения. Страна «заточена» на производство, а не на воровство. На этом месте можно было бы возгордиться, но японцы не спешат. Наверное, потому что знают, что гордость не является объектом конкуренции на мировом рынке.

Но это – у них, там. Им, ущербным, не постичь процесса производства духовных скреп, дающих силы нахамить всем и долго не сгибаться под ударами политических бумерангов. Рожденные в СССР производят такой мощный дух, что у всего мира глаза режет. Этот выхлоп с советским начёсом снова вырвался и устоялся в атмосфере, щекоча вражеские нервы. И приходят к Путину болезнетворные радетели за права человека и говорят: «У нас народ за границу ломится, сплошь – чемоданные настроения», а он, радетель, им в ответ: «У нас свободная страна». Дескать, не нравится – валите. А они не унимаются: «У нас тут права человека попирают!» А он приходит в ужас: «Да вы посмотрите, что в США и Европе творится! Это же страсть лютая и хоррор чистой воды!..» То, что в Челябинске 12-летние мальчики насилуют 9-летних девочек, не может ввести в транс нашего несгибаемого вождя. Вот суммарные ужасы европейского и американского происхождения заставляют цепенеть его лубянскую спец-душу, а отечественный беспредел – всего лишь милое дополнение к родимым березкам. А тут еще одна напасть привалила из-за бугра в виде западных шакалов, собирающих у россиян некие биоматериалы. Особо впечатлительный зритель может представить себе тайных рыцарей плаща и кинжала, под благовидным предлогом выманивающих у доверчивых граждан самое сокровенное. И волосы стынут в жилах, и ноги сжимаются в патриотические кулаки, и хочется разбить все колбы с пробирками в стране, дабы не анализировали. Впрочем, как сообщим неугомонный первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко – этот обострившийся в белом халате – его коллеги по палате уже готовят законопроект, который ограничит работу в России иностранных медицинских лабораторий, проводящих анализы для населения. Ни капли крови для врага! Ни грамма родных фекалий! Самое дорогое должно доставаться Отечеству, унавоживая родную землю. Никакой Оклахомщины или – не приведи Господи – Силиконовой долины! Видишь вон тот укромный закуток? – там и анализируй это. Желательно – под неусыпным контролем спецслужб: мало ли кому продашь результаты? А вдруг у тебя печень отслоилась не от употребления боярышника, а по причине развития духовности? Это же – Нобелевская премия, не меньше!..

Мало того, что они – негодяи, они еще и параноики. Результат того, к чему приводит власть параноиков, история предъявляла много раз: от Калигулы до Сталина. Но Владимир Владимирович, похоже, решил суммировать и совместить опыт всех психических вождей да кесарей, с поправкой на современность. К тому же, даже пресловутый Виссарионыч не обладал тем арсеналом ядерных ракет, которым наш кремлевский тиранозавр способен потрясти нынешний мир. Встаешь с утра, чешешь любимую плешь, смотришь на карту, находишь на ней выпирающую Россию, и едешь крышей от вдохновения: «Черт возьми! Это все – моё!..» А потом вспоминаешь о буржуйских приличиях, которые надо бы соблюсти в марте 2018-го и произносишь: «Хочу, как Калигула!» - и звонишь, и выводишь лошадь на манеж, или даже целую конюшню, которая задорно ржет и скачет, веселя лавровские очки. И шепчется конспирологический междусобойчик: «А вдруг это – многоходовочка? Вдруг он таким образом тихо отползает в уголок, чтобы там мирно и незаметно издохнуть?» Они не учитывают лишь одного: этому «плохому парню» очень нравится жить, и отползать он не собирается – ни по-хорошему, ни по-плохому. А вот поглумиться над трупом им же умерщвленного института выборов – пожалуйста. Подойти, пнуть хладный труп, плюнуть на него и расхохотаться: «Воистину – всесилен! Пляшите, смерды, корчите рожи, сходите с ума, набрасывайтесь друг на друга! Аз есмь царь!..»

И начинается бешеная пляска на костях. И вот уже глава ВТБ Андрей Костин приезжает на экономический форум «Россия зовет», обрядившись в сталинский френч. Это все равно, что гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан облачился бы в гитлеровский китель и «кинул зигу» в знак приветствия всего банковского сообщества. Это мы так развлекаемся, демонстрируя миру неувядающее чувство юмора, которое помогает нам со всей патриотичностью плеваться против ветра в толстые буржуйские рожи. И что вы предпочитаете в это время суток: Путина или Собчак? Бутылку из-под шампанского или автомат Калашникова? Коровью лепешка или нечто почеловечнее? Вы какой отброс любите больше: с ароматом «лугового чая» или с запашком перезрелой клубнички? Чем взмахнуть над вашей головой: лубянскими портянками или трусиками светской львицы? Какой флёр произведет на вас большее впечатление?

Так и ходит наша «зона» на прогулке по огороженной «колючкой» территории, курсируя от выгребной ямы к мусорной свалке. И смотрит на эту мрачную толпу глав-надзиратель, когда-то сам по воле случая выскочивший из нее, и потому – знающий и ее законы, и повадки, а еще – то, что нельзя давать слабину: затопчут, разорвут. И плюет на нее со своей надзирательской вышки, и отдает приказы – один жестче другого. Потому что этой ордой расчеловеченных может командовать только он, и никто больше. Здесь вам – не Япония. А он – не император Акихито. Хотя как раз это вполне поправимо…

Саша Сотник, sotnik-tv.com