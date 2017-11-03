«Судья должен быть независимый и неподкупный» 4 3.11.2017, 22:06

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Как простому белорусу защитить свое право в суде?

2 ноября в очередной передаче ucpb.org приняли участие самые, наверное, известные юристы Беларуси Гарри Погоняйло, заместитель председателя Белорусского Хельсинкского комитета, известный адвокат, и Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, был судьёй Конституционного суда Беларуси, автор концепции Судебно-правовой реформы.

Они ответили на вопросы ведущих и пользователей соцсетей, которые имели возможность в прямом эфире смотреть передачу в соцсетях:

Почему чиновникам удается всегда поворачивать Закон в свою пользу?

Как простому человеку защитить свое право в суде?

Кого защищает милиция?

Менять людей или менять систему?

Судья должен быть независимый и неподкупный. И в цивилизованных странах это работает.

А у нас нет. Сейчас судья утверждается лично президентом, причем не пожизненно, а на 5 лет – как контракт. Не угоден – не продлят. Жилье у судьи – служебное. Уйдешь с работы – пойдешь жить на улицу. Поэтому отказать в чем-то, если позвонили сверху, судья в конечном счете не может. Тех судей, которые могли руководствоваться принципами, давно выдавили.

Эти же судьи, послушно рисующие заказанные «сверху» политические приговоры, понимают, что принципы не приносят дивидендов, тем более, что они их уже переступили, поэтому начинают и в обычных делах работать с учетом своих «интересов». Более того, они понимают, что на их «маленькие проделки» власти закроют глаза, потому что в нужных делах они выполняют заказ власти «по-большому».

Итак, судья должен быть независимый и неподкупный. Он должен отбираться из самых лучших и грамотных юристов. Кто будет отбирать и назначать? Либо представительные органы (мнение Михаила Пастухова), либо судейское сообщество (мнение Гарри Погоняйло).

Оба эксперта согласны, что при нынешней власти рассчитывать на независимость судей не приходится.

Можно ли что-то сделать в такой ситуации – или надо просто сложить лапки?

Ответ экспертов: Надо бороться! Если бороться и создавать значительные волны, в том числе информационные, в том числе в широких массах, то можно добиться справедливого решения и в нынешних условиях.

Один из зрителей он-лайна, Михаил Чемурако, задал на You-tube вопрос: «Когда же этот бардак закончится?».

Ответ может быть только один: «Когда много людей - по-настоящему много – КОГДА ВСЕ МЫ этого захотим, заявим об этом, поднимем пятую точку с дивана и начнем бороться за свои интересы и права».