Где и как живет среднестатистический белорусский мужчина 6 3.11.2017, 22:22

3,071

Статистический комитет опубликовал обзор ко Всемирному дню мужчин.

Статистический комитет опубликовал обзор ко Всемирному дню мужчин, который в этом году отмечается 4 ноября.

На 1 января 2017 года численность мужчин в республике составила 4426,5 тыс. человек, или 46,6% общей численности населения. Три четверти мужского населения республики – горожане, каждый пятый мужчина живет в Минске. В Беларуси на начало 2017 года на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин.

Средний возраст мужчин на начало текущего года составил 37,3 года. Причем в городах мужское население значительно моложе, чем в сельской местности. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составила в 2016 году 68,9 года.

Преимущественно «мужскими» являются такие виды экономической деятельности, как строительство, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, информация и связь.

В 2016 году в брак вступило 64,5 тыс. мужчин. Они предпочитают создавать семьи в возрасте 25 – 29 лет и 20 – 24 года.