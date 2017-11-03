В Минске закрывается посольство Ирака 3.11.2017, 22:31

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О причине такого решения иракских властей не сообщается.

В Минске временно закрывается посольства Ирака.

Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Ирака в Российской Федерации Хайдаром Мансуром Хади, состоявшейся 3 ноября. Иракский дипломат в 2010-2015 годах возглавлял посольство в Беларуси.

Пресс-служба МИД нашей страны отмечает, что были обсуждены вопросы, связанные с завершением работы иракского посольства в Минске. Хайдар Мансур Хади подчеркнул, что это временная мера.

О причине такого решения иракских властей не сообщается.

Не исключено, что будет аккредитован посол Ирака в Беларуси по совместительству.